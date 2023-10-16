İranlı Yönetmen Deryuş Mehrcuyi ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

İran'ın önde gelen yönetmenlerinden Deryuş Mehrcuyi ve senarist-kostüm tasarımcısı eşi Vahide Mohammadifar, evlerinde bıçaklanarak ölü bulundu. Mehrcuyi, İran yeni dalga sinemasının kurucularından biriydi. Çiftin ölümüyle ilgili dört kişinin kimliği tespit edildi. Olayın ardından sosyal medyada tepkiler yükseldi.

İran’ın önde gelen yönetmenlerinden Deryuş Mehrcuyi, senarist-kostüm tasarımcısı eşi Vahide Mohammadifar ile birlikte Cumartesi akşamı başkent Tahran yakınlarındaki evlerinde ölü bulundu.

İranlı yetkililer, 83 yaşındaki Mehrcuyi ve eşinin evlerinde bıçaklandığını açıkladı.

Mehrcuyi, İran yeni dalga sinemasının kurucularından biri olarak kabul ediliyordu.

İran basınına yansıyan haberlere göre, çiftin ölümüyle ilişkili olarak dört kişinin kimliği tespit edildi.

Mahkeme Başkanı Hossein Fazeli'nin aktardığına göre çift, cumartesi akşamı kızları Mona Mehrcuyi'yi Tahran'a 30 km mesafedeki Kerec şehrindeki evlerine yemeğe davet etti.

Çiftin cesetleri akşam yemeği için eve geldiğinde kızı tarafından bulundu.

Mohammadifar'ın son zamanlarda tehdit edildiğini ve evlerinin soyulduğunu şikayet ettiği belirtiliyor.

İranlı oyuncu ve yönetmen Houman Seyedi, cinayetlere sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve yaşananları “korkunç ve vahşi" olarak nitelendirdi.

Gençken ABD'de eğitim gören Mehrcuyi daha sonra beş yıl boyunca Fransa'da yaşadı. 1969 yapımı The Cow (İnek) filmi ile ilk kez ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekti.

Hamoun, Armut Ağacı ve Leila filmleri de Mehrcuyi’nin dikkat çeken filmleri arasında.

Yeni dalga hareketi çoğunlukla realizme odaklansa da, Mehrcuyi'nin edebiyattan ilham aldığı biliniyordu.

Çok sayıda ödüle layık görülen Mehrcuyi’nin sansür nedeniyle bazı filmleri ülkesinde gösterilemedi.