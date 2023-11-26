Hideo Kojima'dan Blue Eye Samurai'ya övgüler

Death Stranding'in ünlü yönetmeni Hideo Kojima, Netflix'in Blue Eye Samurai adlı anime dizisini yılın en iyi animesi olarak nitelendirdi ve kalitesine hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Death Stranding'in ünlü yönetmeni ve oyun endüstrisinin önde gelen isimlerinden Hideo Kojima, Netflix'in son anime dizisi Blue Eye Samurai'a övgüler yağdırdı. Kojima Twitter hesabından yaptığı açıklamada, diziyi "yılın en iyi animesi" olarak nitelendirerek, kalitesi ve görsel hikaye anlatımına duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Hideo Kojima'ya göre yılın en iyi animesi Blue Eye Samurai!

Seçici zevkiyle tanınan Kojima, yaratıcıları Michael Green ve Amber Noizumi'nin Spider-Man: Into the Spider-Verse ve Arcane gibi çığır açan animasyon çalışmalarından ilham almış olabileceklerini ve ortamın sınırlarını zorladıklarını öne sürdü.

Just finished watching all 8 episodes of BLUE EYE SAMURAI! Well, everything is wonderful! Everything is all beautiful! Without a doubt, the best anime of the year! It is a visual work that transcends the common sense of animation! The new generation of CG-based animation reached… pic.twitter.com/pQT9eEIkdh — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) November 23, 2023

Kojima, sekiz bölümlük dizinin "güzelliğine" ve "mükemmelliğine" hayran kalarak, geleneksel animasyon normlarından uzaklaştığını vurguladı. Baş karakter Mizu hakkında merak uyandıran sorular sorarak, intikam alan iblisin gerçekten bir iblis mi yoksa bir samuray mı olduğunu düşündü ve anlatının karmaşıklığıyla dalga geçti.

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Kojima, Ringo, Taigen ve Akemi gibi iyi tasarlanmış karakterlerin altını çizerek temanın ve mesajın sadeliğinden övgüyle söz etti ve bu karakterlerin arka planlarının giderek artan bir sempati ve ilgi uyandırdığını ifade etti.

Blue Eye Samurai, 17. yüzyılda Japonya'nın Edo döneminde geçiyor ve olağanüstü kılıç ustalığına sahip melez bir ronin olan Mizu'yu merkeze alıyor. Anlatı, Tokugawa şogunluğunun Japonya'nın sınırlarını kapatmasına rağmen ülkede yasadışı olarak kalmaya devam eden ve biri tecavüzcü babası olabilecek dört beyaz adama karşı intikam dolu bir arayışta onu takip ediyor. Dizi, intikam, adalet ve kültürlerin çatışması temalarını, kapalı bir Japonya'nın tarihi arka planında ele alıyor.

Blue Eye Samurai'ın seslendirme kadrosunda Stephanie Hsu, Darren Barnet, Kenneth Branagh, Brenda Song, George Takei, Randall Park ve Maya Erskine gibi önemli isimler yer alıyor. Böylesine yıldızlarla dolu bir toplulukla dizi, karmaşık karakterlere ve sürükleyici hikayeye hayat vererek hem anime meraklılarının hem de daha geniş bir kitlenin dikkatini çekiyor.

Kojima izleyicileri bu görsel şaheseri kaçırmamaya çağırırken, onun desteği Blue Eye Samurai'ın anime topluluğundaki kabulüne önemli bir ağırlık katıyor. Şu anda Netflix'te izlenebilen dizi, tarihi ortamları yoğun dramla harmanlayarak ve eğlence sektöründeki etkili isimlerden övgüler alarak, animasyon hikaye anlatımının gelişen manzarasının bir kanıtı olarak duruyor.

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Anime her zamanki tercihiniz olsun ya da olmasın, Blue Eye Samurai, animasyon içerik alanındaki çeşitliliği ve yeniliği sergileyerek şimdiden izlenmesi gereken bir yapım olarak ortaya çıktı.