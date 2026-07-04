Cefakar anne, heybe yaparak dört çocuk okuttu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Aile Destek Merkezine giden dört çocuk annesi Düriye Babat, yaptığı heybelerle dört çocuğunu okutarak üniversiteli yaptı.

İlçenin Şenoba beldesindeki Aile Destek Destek Merkezine (ADEM), gelen kursiyerler hem zamanlarını değerlendiriyor, hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlar, yüz yıllık heybeleri yaparak ülkenin dört bir yanına siparişleri gönderiyor. Renk renk yapılan heybeler eskiden berivanlar kullanıyordu şimdi ise gelinler çeyizlerinde kullanmak için alıyor. Bu heybeler, adeti 20 ila 30 bin lira arasında alıcı buluyor. Kursiyerlerden Düriye Babat, yıllardır yapığı heybelerle geçimini sağlayıp üstüne dört çocuğunu okutarak üniversiteli yaptı. Her ay bir heybe yapan Düriye Babat, ilmek ilmek dokunan heybeleri süsleyerek yeni evlenecek olan genç kızların çeyizlerinde kullanması için hazırlıyor.

Bölge genelinde çok az sayıda kadının heybe yaptığını yaptığını belirten Babat, bu mesleğin devamlılığın sağlanması için destek beklediğini söyledi. Babat, "Çocuklarım ikizdi, daha anne karnındayken doğum sırasında vefat ettiler. Çocuklarım olsun istiyordum. Çok şükür çocuklarım oldu. Onları okutmak için söz verdim, elimden geleni yaptım. Çocuklarımı okutmak için heybeler yaparak geçimimi sağladım. Şimdi çok şükür durumumuz iyi. Eskiden bütün işleri bunlarla yapıyorduk. Artık o işler de kalmadı. Şimdi süs olarak kullanılıyor" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı