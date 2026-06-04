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Hayrabolu'da el emeği göz nuru eserler sergilendi

Hayrabolu'da el emeği göz nuru eserler sergilendi
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıl sonu sergisi, Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi spor salonunda açıldı. Açılışta konuşan müdür Musa Karadayı, 2025-2026 eğitim yılında 31 kurs açıldığını ve 561 kursiyerin başvurduğunu belirtti. Sergi dört gün sürecek.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan yıl sonu sergisi açıldı.

Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşen yıl sonu sergisinin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Karadayı, 2025-2026 eğitim yılında mesleki teknik alanda 31 kurs açıklarını ve açılan kurslara 561 kursiyerin başvurduğunu kaydetti.

Sergi açılışının ardından katılan kursiyerlere sertifikaları verildi. Serginin dört gün boyunca açık kalacağı kaydedildi.

Açılışa, Kaymakam Eyüp Fırat, Milli Eğitim Müdürü Dinçer Dönmez, Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Öksüz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Bilal Şahin, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Karadayı, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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