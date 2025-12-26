Haymana'da seralarda termal su destekli çiçek yetiştirilecek

HAYMANA'DA, çevre bilinci, yenilikçi tarım anlayışı ve yerel kalkınma hedefleri doğrultusunda bir proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında Haymana'da artık termal atık sular, seralarda kullanılacak, modern tarım teknolojisi ile buluşturularak çiçek yetiştirilecek ve ülke ekonomisine katkı sunulacak.

Haymana Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede, kullanım sonrası geri kazanılan termal sular modern tarım teknolojileriyle değerlendirilerek hem doğa korunuyor hem de katma değeri yüksek tarımsal üretim sağlanıyor. Haymana Belediyesi, ilk etapta 13 bin dönüm daha sonrasında 36 bin dönüme kurulacak seralarda üretilecek ve 100 kadının istihdam edilmesi beklenen çevre dostu proje için AB fonlarından 800 bin euro alınan hibe desteği ile kolları sıvadı. Haymana Belediyesi'nin termal atık su ile seradaki kesme çiçek projesiyle İklim değişikliğine dayalı tarım ve sel felaketinin de önüne geçilmesi hedefleniyor. Haymana kesme çiçek projesi, yeni yılın ilk yarısında faaliyete geçecek.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Haymana, yalnızca termal turizmiyle değil, üretim gücü, çevreye duyarlı yaklaşımı ve yenilikçi projeleriyle de örnek bir ilçe olma yolunda ilerliyor. Bu proje ile termal kaynaklarımızı israf etmeden, doğaya zarar vermeden tarımsal üretime kazandırıyoruz" dedi.

Koç, "İklim değişikliğine dayalı tarım, sel afetlerini azaltma projesi kapsamında sera üzerine kurulacak kesme çiçekçilik projesini maliyeti çok yüksek olduğu için AB fonlarını araştırdık ve netice itibarı ile AB fonlarından 800 bin euro günümüz rakamları ile 45 milyonluk maliyetli projemiz kabul gördü. Sera kurumumuz ocak ayı içinde kapsamlı bir şekilde başlayacak. Dünyaca ünlü tescilli atık kaplıca sularımız ile iklim değişikliğine dayalı tarım statüsüne geçecek hem de sel felaketleri riskini azaltma konusunda önemli bir adım atmış olacağız. Bu üç ayak üzerine dayandırdığımız sistem çok şükür Avrupa Birliği'nde kabul gördü. Haymana Kesme çiçekçiliğinin de bir pazarı olsun istedik. Yani yapılacak sera 13 bin dönüm. Türkiye'nin kesme çiçek ihtiyacını karşılayacak hatta ihracat seviyesine getirilecek bir proje. Fakat biz istedik ki özellikle çiçeğe ulaşma konusunda halkımız sıkıntı yaşamasın. Örneğin 14 Şubat günü açık bir çiçekçi var mı diye düşünmesin. Bu konuda da Haymanalı girişimci iki genç ile çalışma yapmıştık" diye konuştu.

Koç, "Yazılımı tamamen yerli ve milli olan gençlerimizin geliştirdiği Çiçekmatik ile 7 gün 24 saat çiçek temini yapılması mümkün kılınacak. Bu proje yurt dışında sadece Çin'de bulunuyor. Türkiye'de ise bir ilk olacak. Bu proje ile kesme çiçekçiliği ithalatının da önüne geçmesini hedefliyoruz. Haymana'daki çiçek seralarımızda 100'e yakın kadınımızı da istihdam edeceğiz. Böylece ülke ekonomisine hem de ilçe vatandaşlarımızın bütçesine katkı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Proje hakkında bilgi veren Haymana Belediyesi Ziraat Yüksek Mühendisi Betül Yılmaz da "Haymana'nın sahip olduğu termal kaynakları sadece turizmde değil, tarımda da verimli ve sürdürülebilir şekilde değerlendirmeyi hedefledik. Bu proje kapsamında modern seralarımızda topraksız tarım yöntemiyle kesme çiçek üretimi yapıyoruz. Termal suyun sağladığı doğal ısı sayesinde enerji ihtiyacı azalıyor, su daha verimli kullanılıyor ve karbon ayak izi ciddi oranda düşüyor. Aynı zamanda bu model, özellikle gençler ve kadınlar için yeni ve nitelikli istihdam alanları oluşturuyor" dedi.

Topraksız tarım (hidroponik kültür) yöntemiyle gerçekleştirilen üretimde; su, besin ve ısı kontrollü biçimde bitkiye ulaştırılarak geleneksel yöntemlere kıyasla daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir üretim süreci sağlanıyor. Seralarda yetiştirilen kesme çiçekler, kalite, dayanıklılık ve uzun raf ömrü açısından yüksek standartlara sahip olup ülke ekonomisine katkı sunuyor.

ÇİÇEK OTOMATLARI İLE 7 GÜN 24 SAAT ÇİÇEK TEMİNİ

Üretilen çiçeklerin vatandaşlarla buluşturulmasında ise akıllı çiçek otomatları devreye giriyor. Konuya ilişkin açıklama yapan çiçek otomatı girişimci çevre mühendisi İsmail Ulusoy, projenin teknoloji ve kullanım kolaylığı boyutunu şu sözlerle anlattı:

"Bu projede kullanılan çiçek otomatlarının tasarımından mekanik altyapısına, yazılımından kullanıcı arayüzüne kadar tüm süreçler yüzde yüz yerli imkanlarla geliştirildi. Amacımız; herkesin kolayca kullanabileceği, hızlı, pratik ve erişilebilir bir sistem oluşturmaktı. Dokunmatik ekranlar, sade yönlendirmeler ve hızlı ödeme seçenekleriyle vatandaşlarımız birkaç adımda taze çiçeğe ulaşabiliyor.

7 gün 24 saat hizmet vermesi ise önemli bir avantaj sağlıyor."

Otomat projesinin esnaf ve sektörle entegrasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunan proje kurucularından Yunus Aybek, "Bu projeyi yalnızca bir satış otomatı olarak değil, çiçekçilik sektörünü yeniden güçlendirecek bir ekosistem olarak kurguladık. Akıllı çiçek otomatlarını, yerel çiçekçiler ve esnafla bayilik modeli üzerinden yaygınlaştıracağız. Böylece çiçek esnafı da sisteme dahil olup sektörü canlı tutacağız" ifadelerini kullandı.

Haymana Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan bu uygulamanın, önümüzdeki dönemde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.