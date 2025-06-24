Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Karaman'da Start Aldı

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Karaman'da düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, renkli bir kortej yürüyüşü ile başlamıştı. 30 halk oyunu takımı, yöresel dans gösterileriyle vatandaşların ilgisini çekti. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, etkinliğin önemli olduğunu vurguladı.

Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Karaman'da başladı

KARAMAN - Karaman'da düzenlenen Halk Oyunları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası kortej yürüyüşü ile başladı. Renkli görüntülerin yaşandığı kortej yürüyüşü sonunda yapılan halk oyunları gösteriler ise ilgiyle izlendi.

Kente gelen 30 halk oyunu takımı Tren Garı'ndan Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Halk oyunu ekipleri Meydanda toplanan vatandaşlar için çeşitli yöresel dans gösterileri yaptı. Kortej yürüyüşüne Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli ve il protokolü Türkiye'nin bazı yörelerine ait kıyafetleri giyerek katılırken, vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi.

Vali Çiçekli, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanı Hüseyin Güler'e, şampiyonayı Karaman'da düzenledikleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin, tarihi ve kültürel değerlerinin görünürlüğünün artırılması ve Karaman'ın tanıtımı açısından, bu etkinliklerin önemli olduğunu söyleyen Vali Çiçekli, şampiyonaya katılan takımlara başarılar diledi.

Etkinlikler kapsamında Karaman Merkez Spor Salonu'nda yapılacak şampiyona, 3 gün devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Kültür Sanat
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