Hadise, Elmalı'da hayranlarıyla buluştu

Ünlü sanatçı Hadise, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Antalya'nın Elmalı ilçesinde hayranlarıyla buluştu.

Konser alanını dolduran binlerce kişi Hadise'nin hareketli şarkıları ile doyasıya eğlendi. Sahne şovuyla da konserini renklendiren Hadise uzun zamandır böyle bir kalabalık görmediğini söyledi. Hayranları konserin bazı bölümlerinde şarkılara eşlik edip o anları cep telefonlarıyla da kaydetti. - ANTALYA