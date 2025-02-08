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Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği Düzenlendi

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Gümüşhane'de Zigana Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen Kış Gençlik ve Spor Şenliği, kayak ve kızak yarışlarıyla renkli görüntülere sahne oldu. Vali Aydın Baruş, doğal güzellikler eşliğinde düzenlenen etkinlikte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Gümüşhane'de, "Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Zigana Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, kayak ve kızak yarışları yapıldı.

Vali Aydın Baruş, programda, Zigana Dağı'nda güzel manzara eşliğinde şenliğin gerçekleştirildiğini belirterek, "Kar taneleri kelebekler gibi üzerimizde uçuşuyor. Doğanın beyaza bürünmüş harika manzarasına şahitlik ediyoruz. Zigana Dağı'nın güzelliği işte burada." dedi.

Şenliğe katılanlardan Büşra Mutaf ise "Hava soğuk olmasına rağmen burası çok güzel. Ailemle güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Abdulsamet Karakuş da bu tür etkinliklerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şenliğe Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mücahit Atalay, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Kültür Sanat
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