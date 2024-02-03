Gümüşhane'de Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği düzenlendi

Gümüşhane'de, "Zigana Dağı Kış Gençlik ve Spor Şenliği" yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Zigana Dağı Kayak Merkezi'nde organize edilen şenliğe, Vali Alper Tanrısever, Torul Kaymakamı Muhammet Kılıçaslan ve vatandaşlar katıldı.

Kayak, kızak ve kardan adam yarışmalarının yapıldığı şenlikte, müzik dinletisi sunuldu. Kayakçıların Türk bayrağı açtığı etkinlikte renkli görüntüler oluştu.

Vali Tanrısever, Zigana Dağı'nın zirvesinde gençler ve çocuklarla beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yarı yıl tatilinde kayak kursları düzenlendiğini belirten Tanrısever, "Kurslarda eğitim gören çocuklarımız iki haftada maşallah yarı profesyonel kayakçı haline geldiler. Doğaya çıkmaları, doğa sporlarıyla, kayak sporuyla ilgilenmelerini teşvik etmek için buradayız." dedi.

Tanrısever, teknoloji bağımlılığına dikkati çekerek, "Çocuklarımızda tablet ve telefon bağımlılığı var. Çocuklarımızı tablet ve telefondan uzak tutmak için bu tür etkinlikleri destekliyoruz. İstiyoruz ki Gümüşhaneliler ve Trabzon'dan misafirlerimiz gelsinler burada, Türkiye'nin en güzel coğrafyalarından birinde Zigana Dağı'nın zirvesinde kayak yapsınlar ve gönüllerince eğlensinler." diye konuştu.

Kayak antrenörü Yunus Avşar Yılmaz ise yarı yıl tatilinde kayak kampları yaptıklarını anlatarak, "Yaklaşık 82 yeni başlayan sporcumuza kayak eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz bugün ve yarın da devam edecek ve sömestir tatilini bitireceğiz." ifadesini kullandı.