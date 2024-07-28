Üye Girişi
Haberler

Göbeklitepe'yi gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt anısına bisiklet etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in anısına bisiklet etkinliği düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet tutkunları Göbeklitepe'ye pedal çevirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'yi yaptığı çalışmalarla gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Klaus Schmidt'in anısına bisiklet etkinliği düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Schmidt anısına, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Urfa Bisiklet Topluluğu Spor Kulübü ve Göbeklitepe Bisiklet Kulübü destekleriyle "Klaus Schmidt'in İzinde Göbeklitepe'ye Pedallıyoruz" bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.

Bu yıl 5'incisi düzenlenen anma etkinliği kapsamında bisiklet tutkunları Schmidt'in yaşadığı evde bir araya geldi.

Daha sonra Kent merkezinden yola çıkan 100 kişilik bisikletli grup, yaklaşık 20 kilometre boyunca pedal çevirerek Göbeklitepe'ye ulaşıp ören yerini gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Schmidt'in Göbeklitepe başta olmak üzere insanlık tarihine yaptığı katkıları anlattı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanı Merve Ofluoğlu da etkinliği her yıl daha kapsamlı ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.

Ofluoğlu, "Göbeklitepe bizim dünyaya açılan yüzümüz ve bunu bize kazandıran Klaus Schmidt'i her zaman rahmetle anıyoruz ve ismini de anmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Göbeklitepe'de yürüttüğü kazı çalışmaları ve elde ettiği bulgularla tarihe ışık tutan Prof. Dr. Klaus Schmidt, 2014 yılında hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Klaus Schmidt Göbeklitepe Şanlıurfa Gençlik Spor Kültür Sanat Güncel Haberler

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var

 İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı

 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Çankaya, Sincan, Bala 28-29 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 29 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 29 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Temmuz günün maçları nereden izlenir? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN KARELER Kuaför ve berber pazar günü kapalı mı? 28 Temmuz kuaförler kapalı mı? 28 TEMMUZ PAZAR HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 27 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D-Smart GO izle! D-Smart GO HD kesintisiz izleme linki! D-Smart GO canlı maç izle! (GALATASARAY- PARMA) #9917 27 TEMMUZ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU || Sayısal Loto çekiliş sonucu ne zaman açıklanacak? EXXEN canlı maç izle! (BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ) EXXEN spor canlı izle! 27 Temmuz EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Temu nedir? Temu Türkiye'de kullanılıyor mu? Temu güvenli mi? Gençlerbirliği- Beşiktaş maçı hangi kanalda? BEŞİKTAŞ- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HD İZLE (BJK maçı şifresiz kanalda mı?) Spor Smart CANLI izle! (GALATASARAY- PARMA) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 27 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! Galatasaray - Parma hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? CANLI (HD) İZLE (Galatasaray hazırlık maçı) Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları Açılış Töreninden kareler
Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü

Plajda tehlikeli gerginlik! Yabancı uyruklu kişiler ile vatandaşlar arasında çıkan kavgada sahil savaş alanına döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title