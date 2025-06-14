Giresun'da Geleneksel Otçu Göçü Şenliği Düzenlendi

Giresun'un Keşap ilçesinde, otçu göçü geleneğinin yaşatılması amacıyla şenlik yapıldı.

Erköy köyünün Kırboğazı mevkisinde düzenlenen "3. Geleneksel Otçu Göçü Şenliği"nde katılımcılar, türküler eşliğinde horon tepti.

Etkinlikte konuşan AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, milletin birlik olarak birçok sorunu çözen özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Elmas, otçu göçünün, bölgedeki ekonomik kalkınmanın yıllardır süren birikiminin bugüne yansıyan mirası olduğunu belirtti.

Keşap Belediye Başkanı Tuncay Muhammet Arışan da otçu göçünün birliğin, beraberliğin, üretimin, çalışmanın ve dayanışmanın geleneği olduğunu vurguladı.

Şenliğe, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP Giresun İl Başkanı Salih Akgün, Karabulduk Köyü ve Çevre Yaylaları Koruma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Selahattin Toslu ve vatandaşlar katıldı.