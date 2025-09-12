GastroAntep Kültür Yolu Festivali Gaziantep'te Başlıyor

Gaziantep'te 13-21 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "GastroAntep Kültür Yolu Festivali" birçok etkinlikle kente yerli ve yabancı ziyaretçi çekecek, esnafa ve sektör temsilcilerine ekonomik katkı sağlayacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenecek festival kapsamında oluşturulacak "Lezzet Sokağı", Gaziantep mutfağının yüzlerce yıllık zenginliğini ziyaretçilere sunacak.

Kebap çeşitlerinden yöresel tatlara kadar geniş bir yelpazede lezzet deneyimi yaşatacak festival, bu yıl "Güvenli gıda, topraktan tabağa" temasıyla düzenlenecek.

Gana, İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, KKTC ve Azerbaycan gibi ülkelerden dünyaca ünlü 11 şef, Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünlerini modern sunumlarla yorumlayacak.

Festivalde ayrıca paneller, gastronomi yarışmaları, konserler, tiyatro ve çocuk etkinlikleri de yer alacak.

Türkiye'nin farklı kentlerinden katılacak olan gastronomi öğrencileri de kendileri için düzenlenecek yarışmada hünerlerini sergileyecek.

"Bütün hazırlıkları tamamladık"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AA muhabirine, Gaziantep'in UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olduğunu hatırlattı.

Festivale hazır olduklarını belirten Şahin, "Türkiye'de böyle bir festivalin düzenlendiği nadir illerden biriyiz. Uluslararası alanda da kabul gören, dünyanın en iyi Michelin Yıldızlı şeflerinin kente geldiği, sunumlar yaptığı bu festivalin bütün hazırlıklarını tamamladık." dedi.

Kent ekonomisi canlanacak

Şahin, festival kapsamında alışveriş yapacak her bireyin kentin ekonomisine katkı vereceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Festivale çok sayıda vatandaş katılıyor, çok ciddi manada alışveriş yapıyorlar. Herkes, pasta büyüdüğü için günlük ekonomisini daha da güçlendiriyor. Kadın kooperatiflerimiz, yaptıkları ürünleri satıyor. Günün sonunda gıdaya dayalı sanayi, daha hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyor. Şehirdeki sektör temsilcilerinin hepsi buradan daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat yapacak kapasiteye ulaşıyor."

Festivaldeki lezzetler dünyaya açılıyor

Festival kapsamında kente gelecek ünlü şeflerin burada gördükleri lezzetleri kendi ülkelerinde tanıtmanın kendileri için oldukça önemli olduğuna değinen Şahin, şunları kaydetti:

"İki yıl önce ABD Başkanı Donald Trump'ın aşçısı geldi ve buradaki nar ekşisi ve sumak ekşisini kullanarak başka bir lezzet oluşturdu. Bunu zincir marketlerde satışını sağladı ve e-ticaret üzerinden Gaziantep'e olan talep arttı. Oğuzeli'ndeki kurutmalıklar bütün dünyaya sağlık ve şifa götürdüğü için kadın kooperatiflerimiz çok daha fazla aile ekonomisine destek oldu. İlçe ekonomisi güçlendi."

Söz konusu festivalin ardından kentte Su Sporları Festivali ve Gazi Oyunları'nın düzenleneceğini anlatan Şahin, "Festivallerle istihdam ve ihracat artacak, ekonomi büyüyecek. Bunun sonunda aile ekonomisi güçlenecek, daha mutlu, daha huzurlu bir aileye dönüşecek, onlar huzurlu ve mutlu olduğu zaman da biz de mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.