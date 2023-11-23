Filipinler'de Devler Festivali başladı

Filipinler'in Rizal eyaletine bağlı Angono kasabasında her yıl düzenlenen Devler (Higantes) festivali başladı. Festivalde dev kuklalar, kasaba halkının büyüme hayallerini simgeliyor.

RİZAL EYALETİ, 23 Kasım (Xinhua) -- Filipinler'in her yıl düzenlenen sanatsal ve kültürel festivali Devler (Higantes) ülkenin Rizal eyaletine bağlı Angono kasabasında bir ay boyunca kutlanıyor.

"Higantes" denilen dev kuklalar, kasaba halkının kendi alanlarında büyük, görkemli olma ve memleketlerinin büyümesine katkıda bulunma hayallerini simgeliyor.