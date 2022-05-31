festival408, 11'inci yılında sanatseverlerle buluşuyor - Haberler

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen festival408, seyirciyle buluşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Programı ve Sahne Sanatları Alanı öğrencileri tarafından düzenlenen Çağdaş Gösteri Sanatları Festivali festival408, 11.'inci yılında "tema/s/sız" temasıyla gerçekleşiyor

7-9 Haziran'da santralistanbul Kampüsü'nde düzenlenecek olan festival, çevrimiçi gerçekleştirildiği salgın sürecinin ardından yeniden yüz yüze etkinliklerle geri dönecek.

Festivalde oyun yazımından koreografiye, yönetmenlikten tasarıma, pazarlamadan web tasarımına kadar tüm yaratıcı, idari ve teknik aşamalar, tam 11 yıldır BİLGİ'li öğrenciler tarafından gerçekleştiriliyor. Festivalde öğrenci performans prömiyerlerinin yanı sıra söyleşiler, atölyeler ve konserler yer alıyor.

"Seyircimizle yakın ve uzak, hep temastayız"

festival408 2 seneyi çevrimiçi olarak geçirdikten sonra yeniden sahnelere dönerken "temas" kavramının ta kendisini ve salgında hissedilen "temassızlık" halini temasına taşıyor. Festival boyunca 18 ayrı performansın prömiyeri yüz yüze, seyirciyle temas halinde ve video-performanslar olarak temassız ve çevrimiçi şekilde sahnelenecek.

festival408 ekibi, "Her birimiz hayatlarımızın kalabalıklar içindeki doğal akışına yeniden kavuşmaya çalışırken temastan ne anladığımız değişti mi? Yeniden birbirimize değmeye başlamışken on birinci festival408'de 'tema', 'temas' ve 'temassız' çeşitliliğimizle santralistanbul Kampüsü'nde seyircimizle yakın ve uzak, hep temastayız" ifadeleriyle yılın temasını tanımladı.

Verilen bilgiye göre, festival kapsamında Talin Büyükkürkciyan ile Contact Improvisation Atölyesi; Zorlu Performans Sanatları Merkezi Prodüksiyon Yöneticisi Mehmet Öğünç ve Ses Mühendisi Berk Kula ile teknik prodüksiyon üzerine gerçekleşecek "Sektörle Temas" söyleşisi ve Aylin Vartanyan ile "Doğa ile Temas" başlıklı dışavurumcu sanat atölyesi festivalin bu yılki teması olan "temas"a dikkati çekiyor.

Sanatseverler, festival kapsamında Melike Göküstün ve Musab Kendirci ile "Acro Yoga", BİLGİ Sahne ve Gösteri Sanatları son sınıf öğrencileri Tolga Cuğ ile "Jazz Funk" ve Ada Özsar ile "Oyunsuluk ve Buluş, Hareketten Oyunculuğa" atölyelerine katılma imkanı bulacak.