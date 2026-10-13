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EÜ çalışanı Alper Akdeniz'in Mavi Kelebek filmi ABD'de 2 ödül kazandı

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EÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nda görevli Alper Akdeniz'in yazıp yönettiği "Mavi Kelebek", ABD'de Mobil Film Festivali ve Mısır-Amerikan Film Festivali'nde 2 ödül aldı. Akdeniz, filmi bombaların susturmaya çalıştığı çocukların sesi duyulsun diye çektiğini belirtti.

Ege Üniversitesi (EÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Alper Akdeniz'in senaryosunu yazıp yönettiği "Mavi Kelebek" adlı kısa filmi, ABD'de 2 ödüle layık görüldü.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, film Mobil Film Festivali ve New York Brooklyn merkezli Mısır-Amerikan Film Festivali'nde ödül aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz, "Mavi Kelebek"i bombaların susturmaya çalıştığı çocukların sesi duyulsun diye yazıp yönettiğini, bir okul yıkıldığında yalnızca duvarların çökmediğini, bir çocuğun yarına dair kurduğu hayalin de enkazın altında kaldığını belirtti.

Filmin yapay zekayla üretilen görüntülerini Ogün Doğru, kurgusunu ise Yaman Adıyaman'ın gerçekleştirdiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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