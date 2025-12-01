Eşme Kilimlerine Hayat Veren Usta: Şemsi Sayın

Henüz çocukken dokuma tezgahının başına geçen Şemsi Sayın, eğitimini de aldığı motiflerle yarım asırdır Eşme kilimi için ilmek atıyor.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı İsalar köyünde yaşayan Sayın, 1969'da geçimini Eşme kilimi dokuyarak sağlayan bir ailede dünyaya geldi.

Sayın, 6 yaşındayken babaannesi ve annesinin yanında kilim tezgahının başına oturdu, onlardan ilmek atmayı öğrendi. Aile mesleğini kısa sürede öğrenen Sayın, 10 yaşında tek başına kilim dokuyabilir hale geldi. Sayın, okul yıllarında da kilim dokumayı bırakmadı, hem eğitimini sürdürdü hem de kilim dokuyarak ailesine yardım etti.

Çok sevdiği bu işi eğitimle geliştirmeye karar veren Sayın, 1990-1992'de Trakya Üniversitesi Çanakkale Meslek Yüksekokulu Halı ve Kilim Desinatörlüğü Bölümü'nde öğrenim gördü, kilime işlenen motifler ve renklerin anlamları hakkında bilgi edindi.

Memleketine döndüğünde aileden öğrendiklerini okuldan öğrendikleriyle harmanlayan Şemsi Sayın, yeni motifler tasarladı. Dokuduğu kilimlerden elde ettiği kazançla aile bütçesine katkıda bulunan Sayın, iki çocuğunun eğitim masraflarına da destek verdi.

Kültürel miras taşıyıcısı oldu

Evindeki tezgahında 2011'e kadar kilim dokumayı sürdüren Sayın, aynı yıl Eşme Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak çalışmaya başladı.

Ailesinden ilmek ilmek öğrendiği dokumacılığı bu kez başkalarına öğretmek için tezgah başına oturan Sayın, 2023'te Eşme Belediyesi Kilimevi'ne geçti.

Sayın, bu yıl aldığı Kültür ve Turizm Bakanlığının "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanıyla geleneksel Eşme kilimine hayat vermeye, yanındaki dokuyuculara da bunu öğretmeye devam ediyor.

"O, benim için bir rızık"

Şemsi Sayın, AA muhabirine, 6 yaşından bu yana dokumayı hiç bırakmadığını söyledi.

Sağlığı elverdiği sürece kilim dokumaya devam edeceğini belirten Sayın, "Kilim benim için gençliğim, çocukluğum, okul hayatım, maddiyatım. Çocuklarıma aldığım hediyeler, evime aldığım eşyalar hep kilim sayesinde. Kilim işini yaptığım için kazandım. O, benim için bir rızık. Keşke yaşım daha genç olsa dokumaya devam etsem. Sağlığım elverdiği sürece dokurum herhalde." dedi.

Sayın, Eşme kiliminin canlı renkleriyle diğer kilimlerden ayrıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Eşme kiliminde her yöreye ait motifler kullanılmıştır. Eşme kilimin çok eski bir tarihçesi var. Bundan 20-30 sene önce her evde aileler kilim dokurdu, geçimini, rızkını hep kilimle kazanırdı. Biz de o geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Gençlerimize sevdirmeye çalışıyoruz.

Kilimlere değer verilmediği zaman çok üzülüyorum çünkü çok emek. Koyundan yünü kırpmak bir emek. Onu yıkayıp, boyamak, tezgahta dokumak hepsi ayrı bir emek. Bunu değersiz kılmak hakaret olur. Çok emek isteyen bir meslek. Severek yapıyorum. Her motifi yaparken ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Kilim tezgahının başına geçtiğimde dinleniyorum. Başka iş yaptığımda yoruluyorum. Tezgahın başına oturduğumda ben kendimi mutlu ve dinlenmiş hissediyorum."

Sayın, "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı almanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu sözlerine ekledi.