Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Müzik Ziyafeti Sundu

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, birbirinden değerli eserlerden oluşan bir programla Eskişehirli sanatseverlere müzik ziyafeti sundu. Konserde orkestra şefi Orhun Orhon ve solist Ebru Ertek performans sergiledi. Konser büyük ilgi gördü ve uzun süre alkışlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası 6 Ekim akşamı birbirinden değerli eserlerden oluşan bir programla Eskişehirli sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası birbirinden özel konserlerine devam ediyor. Bu haftaki konserde orkestra şefi Orhun Orhon, konuk şef olarak orkestrayı yönetti. Yurt içi ve dışında pek çok konserde sahne alan flüt sanatçısı Ebru Ertek ise solist olarak müzikseverlerle buluştu.

C. P. E. Bach'ın 'Flüt konçertosu re minör H.484.1' adlı görkemli eseriyle başlayan konser, R. Wagner'in Tristan ve Isolde'den 'Vorspiel und Liebestod' ve R. Korsakov'un eşsiz eseri İspanyol Kapriçyosu ile müzikseverlere adeta büyülü bir gece yaşattı. Konser, dinleyicilerden büyük ilgi görürken uzun süre ayakta alkışlandı. Konseri, Eskişehir'de resim sergisi açan, Türk müziğinin önemli ismi, ressam ve mimar Erol Evgin de izledi. Salonda izleyicileri selamlayan Evgin de uzun süre alkışlandı. Konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce tarafından şef Orhun Orhon ve solist Ebru Ertek'e plaket takdim edildi.

Gelecek programda Senfoni Orkestrası, usta şef Rengim Gökmen'in orkestrayı yöneteceği konserde genç piyano sanatçısı Doğaç Bezdüz'ü solist olarak sahnede ağırlayacak.

Konser, 13 Ekim Cuma akşamı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde dinleyicilerin beğenisine sunulacak.