Erzurumlu Tespih Ustası, 450 Bin Liralık Koleksiyonluk Tespih Üretti

Erzurumlu tespih ustası, sipariş üzerine 2 ay boyunca günlük 6 saat emek verip 24 ayar altın kullanarak koleksiyonluk tespih yaptı.

Baba mesleği nakkaşlığı 25 yıldır sürdüren Kadir Çelebi, Oltu taşı tasarımlarının yanı sıra çeşitli taşları da işleyerek tespihe dönüştürüyor.

Oltu taşından tespihe işlediği "Altın kafeste bülbül" ve "Hacer-ül-Esved" ve "Kaplumbağa Terbiyecisi" temalı tasarımlarıyla dikkati çeken Çelebi, birçok koleksiyoncuya tespih üretiyor.

Çelebi, atölyeye dönüştürdüğü evinde, sipariş üzerine Rusya'nın Kaliningrad şehrinden çıkan kaya damla kehribardan tasarladığı tespihin üzerine 24 ayar 55 gram altından işleme yaptı.

Yaklaşık 2 ay boyunca günlük 6 saat el emeği veren Çelebi, telkari işlemeli tespih tasarladı.

Tespihte 24 ayar altın kullandı

Nakkaş Çelebi, AA muhabirine, tespihe çok fazla emek verdiğini ve bu yüzden paha biçmekte zorlandığını söyledi.

Çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirten Çelebi, "Yaptığım işlerde hep kalite ve ilklere yer vermişimdir, çalışmalarımı da bu zihniyetle sürdürmekteyim. Yaptığım işlerde ilkelerin olması amacıyla sanatımı icra ediyorum." dedi.

Tespihin ana maddesinin işlenmesinin zor olduğunu anlatan Çelebi, şöyle konuştu:

"Tespihin yapımı yaklaşık 2 ay sürdü, Rusya'daki Kaliningrad şehrinden çıkan kaya damla kehribardan yapıldı. Tespihin işlenebilmesi çok meşakkatliydi. Oltu taşının yanı sıra damla kehribar, yapımı en zor taşlardan biridir. Üzerinde yaklaşık 55 gram 24 ayar altın kullandık. Oyup yerleştirme işlemi çok zor, kırmamaya özen gösterdim ve sahibine teslim edeceğim. Tespih yaklaşık 450 bin lira. Mücevherat değeri de var, özel işçilik olduğundan dolayı pahalı."

Bir tespih sevdalısı almış

Çelebi, tespihin üretim sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Tespih için günlük 6 saat çalıştım. Bunun taşını oyarken kaydırma ve kırılma olduğunda geri dönüşü yok, hata kabul etmeyen işçiliği var. Sadece üzerindeki altın 250 bin lira değerinde tüm işçiliği ve tamamen bu hale gelmesi 450 bin lira. Bunu alan kişi koleksiyonuna koyacak, bir tespih sevdalısı. Benim gözümde de buna paha biçilemez çünkü işçiliğimi, ne kadar emek verdiğimi ve zorlandığımı biliyorum bu benim için bir aşk."

Damla kehribarın çabuk kırılan bir taş olduğuna dikkati çeken Çelebi, "Tespihten anlamayan arkadaşlarım bu fiyatı duyunca bayağı şaşırıyor. Bunun en zor aşaması altını yerleştirmeden önceki o kanalları açıp oyma kısmı." ifadelerini kullandı.