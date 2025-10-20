Haberler

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı, Gastronomi Yarışmasında Başarı Kazanan Okulu Ziyaret Etti

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı, Gastronomi Yarışmasında Başarı Kazanan Okulu Ziyaret Etti
Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 'Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması'na katılarak başarı gösteren Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti ve öğrencileri tebrik etti.

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, gastronomi yarışmalarında başarı kazanan Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

ETB Başkanı Oral, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması"na düzenli katılan ve başarı gösteren Aziziye Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencileri tebrik etti.

Geçen yıl ayran aşı çorbası, lor dolması ve kadayıf dolması ile yarışmaya katılan okulun, bölge birinciliği sonrası İstanbul'da düzenlenen ulusal finalde Türkiye 7'ncisi olduğunu aktaran Oral, bu yılki yarışlarda ise okulun hıngel, ayran aşı çorbası ve kadayıf dolması menüsüyle bir kez daha bölge birincisi olduğunu anımsattı.

Erzurum'da turizm ve gastronomi alanında kalifiye personel yetiştirilmesi adına okulun çok önemli bir görev üstlendiğini belirten Oral, "Gençlerimizin bu alanda gösterdiği azim ve başarı bizleri gururlandırıyor. Her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olacağız. Bu başarıların arkasında öğrenciler kadar, onları sabırla yetiştiren değerli öğretmenlerimizin de büyük payı var. Özverili emekleriyle Erzurum'un gastronomi alanında adını duyuruyorlar." ifadelerini kullandı.

Oral, okul öğrencilerinin 2026 yılı yarışmasına ise Hınıs köftesi ve tatlı olarak demir tatlısı ile katılmayı planladıklarını belirtti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
