Erzurum'da engelliler için "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliği düzenlendi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Erzurum'da düzenlenen etkinlikte, engelli bireyler çeşitli spor branşlarında gösteri müsabakaları yaptı. Vali Vekili Çelik, engelli bireylerin toplumda etkin katılımının önemine değindi.

Erzurum'da "Bir Gün Değil, Her Gün Yanınızdayız" etkinliğinde, özel bireylerce at binme, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Erzurum Yeni Medya Derneği ve Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği işbirliğiyle Spor Bilimleri Fakültesi Yoncalık Kampüsü'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlik kapsamında özel bireylerce, tenis, bocce ve golbol branşlarında gösteri müsabakaları gerçekleştirildi. Çocuklar ve gençler, eğitmenler eşliğinde at binerek keyifli anlar yaşadı.

Erzurum Vali Vekili Mustafa Berk Çelik, burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin üretime, spora ve sosyal yaşama etkin katılımı için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, sosyal devletin en temel sorumluluklarından birinin engelli bireylerin desteklenmesi olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin uzun yıllardır sürdürdüğü erişilebilir kampüs çalışmalarından bahsederek, engelli öğrencilerin akademik uyum, rehberlik, dijital erişilebilirlik ve sosyal entegrasyon süreçlerinin bütüncül bir sistemle desteklendiğini ifade etti.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli de engelliliğe ilişkin toplumsal algının değişmesi gerektiğine ve medyanın bu süreçteki sorumluluğuna dikkati çekerek, "Her özel birey, fırsat verildiğinde toplumun en güçlü parçası haline gelir. Dernek olarak daima yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ve çorba ikramında bulunulan etkinlikte, özel gereksinimli bireylere ve programa katkı sunan sponsorlara teşekkür belgesi verildi.

Etkinliğe, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Anadolu Engellileri Birleştirme Derneği Başkanı Mecit Papağan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, dernek başkanları, özel bireyler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Kültür Sanat
