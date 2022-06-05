Sahipsiz köpekler 18 tavuğu telef etti - Haberler

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Sahipsiz köpekler 18 tavuğu telef etti

AA - Kemal Özdemir - Kültür Sanat
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Erzincan'da sahipsiz köpekler, müstakil evin bahçesinde bulunan 18 tavuğu telef etti.

Erzincan'da sahipsiz köpekler, müstakil evin bahçesinde bulunan 18 tavuğu telef etti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Paşa Kaymaz'ın evinde hobi olarak beslediği güvercin ve tavukların bulunduğu tel örgülü bölgeye giren sahipsiz köpekler, içerideki hayvanlara saldırdı.

Köpeklerin saldırısı sonucu 18 tavuk telef oldu.

Eşinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Kaymaz, yaşanan durum karşısında belediye ekiplerini arayarak yardım istedi.

Paşa Kaymaz, evinde hobi amaçlı beslediği tavuk ve güvercinlerin kendisini, hem kötü alışkanlıklardan uzak tuttuğunu hem de stres attığını belirtti.

Sahipsiz köpeklerin bahçesinde bulunan 30 tavuktan 18'ini telef ettiğini ifade eden Kaymaz, yaklaşık 2 bin 500 liralık bir zararının bulunduğunu söyledi.

Yoğun bir hayvan sevgisinin olduğunu ifade eden Kaymaz, "Tavukları telef olmuş şekilde görünce çok üzüldüm. Her gün kalktığımda sürü sürü en az 10'ar guruplar halinde köpeklere denk geldim. Yine işe giderken yukarda bulunan düğün salonu yakınlarında bir kız çocuğunu sıkıştırmışlardı ona da yardımcı olduk. Biz yetkililerden buna bir çözüm bulmalarını istiyoruz." diye konuştu.

AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat

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