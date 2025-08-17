Erzincan'da 200 Bin Sazan Yavrusu Su Kaynaklarına Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Erzincan'da baraj gölüne 200 bin sazan yavrusu bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erzincan genelindeki baraj gölleri ile göletlere tatlı su kaynaklarındaki faunanın korunarak sürdürülebilir bir pozisyonda bulunması ve sportif amaçlı olta balıkçılığının geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenli olarak yavru balık bırakıyor.

Bu kapsamda Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonundan getirilen sazan yavruları, Erzincan Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker ve teknik personelin katılımıyla Göyne Sulama Barajı'na bırakıldı.

Tatlı su kaynaklarının hayatın devamlılığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Koçaker, şunları kaydetti:

"Tatlı su kaynaklarımız hayatın devamlılığı açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla hayati öneme sahip bu kaynakların en iyi şekilde korunarak hem kalite hem de su kaynağı içerisindeki faunanın korunmasını önemsiyoruz. Su kaynaklarımızdaki balık popülasyonunun geliştirilmesi için de her yıl düzenli olarak su kaynaklarımıza yavru balık bırakmaya devam ediyoruz. Erzincan Göyne Barajımızı da 200 bin aynalı sazan yavrusuyla buluşturduk. Bu hem biyoçeşitliliğin ve faunanın korunması hem de sportif amaçlı olta balıkçılığının gelişmesine katkı sağlayacak. Elbette su kaynaklarımızda avcılığın da belirli zamanları ve kuralları var. Bunları da titizlikle takip ediyoruz."