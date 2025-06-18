Erciyes'te Çocuk Bisiklet ve Aktivite Parkı Sezonu Açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te 4-16 yaş arası çocuklar için bisiklet ve aktivite parkını hayata geçirerek sezonu açtı. Çocuklara ücretsiz bisiklet hizmeti sunulacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes'te çocuk bisiklet ve aktivite parkı sezonunu açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erciyes AŞ, kış sezonunda kayak ve snowboard ile Erciyes'in tadını çıkaran çocuklar için yaz aylarında da renkli etkinlikler düzenliyor.

Erciyes AŞ, Tekir Kapı'da çocuk bisiklet ve aktivite parkında sezonunun açıldığını duyurarak, çocukları Erciyes'e davet etti.

4-16 yaş arası çocuklar için tasarlanan alanda ücretsiz bisiklet hizmeti sunulurken, dileyen çocuklar ise kendi bisikletleriyle de bu parkı kullanabilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Kültür Sanat
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