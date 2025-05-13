Engelsiz Kalpler Buluştu: Sanat ve Spor Festivali

'Sanat ve Spor Festivali' engelsiz kalpleri buluşturdu

ANKARA - Ankara'da bir okulda özel gereksinimli bireyler, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Sanat ve Spor Festivali'nde buluştu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde özel eğitim öğrencilerine yönelik bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Sanat ve Spor Festivali'nin açılışı yapıldı. Her yıl 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yapılan ve 3 gün sürecek olan festivalin ilk gününde, öğrenciler tarafından hazırlanan dans ve müzik gösterileri sahnelendi. Halise Arslan Özel Eğitim Okulu'nun ev sahipliğinde yapılan etkinlikte resim sergileri, spor müsabakaları ve el emeği ürünlerin yer aldığı stantlar da ziyaretçilere açıldı. Veliler, öğretmenler ve çok sayıda davetli, öğrencilerin performanslarını ilgiyle izledi.

Ayrıca, Türkiye'nin 4 bir yanından hafif düzey zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin katıldığı "Balıkların Evi" konulu Ulusal Özel Eğitim Resim Yarışması da düzenlendi. Yarışmada dereceye giren öğrenciler, festivalin ilk gününde farklı illerden gelerek ödüllerini aldı. Öte yandan 58 ilden katılan özel gereksinimli öğrencilerin gönderdiği ve derece alan eserler, festival süresince açılan sergide sanatseverlerle buluşacak.

"Onlarla birlikte geçirdiğimiz zaman onlara moral vermektedir"

MİA Vakfı'nın Kurucu Başkanı İhsan Arslan, bu etkinliği her yıl yaptıklarını anlatarak, "Türkiye genelinde birçok ilden gelen özürlü çocuklarımızın katıldıkları birlikte bir günü iki günü geçireceğimiz bir etkinliğimizdir" diye konuştu.

Etkinliğin esas amacından bahseden Arslan, "Her yaştan engelli insanımızın, dezavantajlı insanımızın sorunlarını hatırlamak, empati yapmak, farkındalığı arttırmak açısından da bu tür etkinlikler çok önemlidir. Bu çocukların kendisine ayrılmış bir zaman dilimidir. Sağlıklı olan ve engelli olmayan insanlarımızın onların sorunlarıyla ilgilenmesi, duyarlılığın artması, farkındalığın artması açısından çok önemlidir. Onlarla birlikte geçirdiğimiz zaman onlara moral vermektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"Özel gereksinimli olan çocuklar ve yetişkinlerin daha çok ihtiyacı var böyle şeylere"

Veli Aslıhan Paşaoğlu, çocukları kaynaştıran motive eden bir etkinlik olduğunu söyleyerek, "İnsanlar zannediyor ki, özel gereksinimli olan çocukların dışındaki herkes böyle etkinliklerden fayda görebilir. Aslında bence özel gereksinimli olan çocuklar ve yetişkinlerin daha çok ihtiyacı var böyle şeylere. Topluma kazandırılmaya, farklı bir şeyler yapmaya, sürekli bir rutinin dışında bir şeyler yapmaya çok ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

Resim yarışmasında 3. Olan Çağan Özçay çok mutlu olduğunu dile getirirken, öğretmeni Tuğba Köybaşı, öğrencisinin hayal gücünü çok güzel şekilde temsil eden bir resim çizdiğini belirterek, "Onların başarılarını sergilememiz açısından, yeteneklerini keşfedilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onların duygularının anlaşıldığı bir yerde, onların paylaşımlarının herkes tarafından sergilenmesi açısından önem taşıdığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

13 yaşındaki Serim ise festivalde güzel vakit geçirdiğini söyleyerek, "Şarkı söylüyoruz, eğleniyoruz, çok mutlu oluyoruz, sergileri geziyoruz. Müzik çaldım, eğlendim. Çok da güzel güzel şarkı söyledim. Yetenekli olduğum için piyano çaldım" dedi.

Etkinlik 3 gün boyunca farklı yaş guruplarından onlarca özel öğrenciyi bir araya getirecek.