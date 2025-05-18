Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta Gençlik Bayramı Etkinliklerinde Konser Verdi

Emre Aydın, Kahramanmaraş'ta Gençlik Bayramı Etkinliklerinde Konser Verdi
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Kahramanmaraş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklerde şarkıcı Emre Aydın bir konser verdi. Etkinlikte KİPAŞ İstiklal Basketbol Takımı da milletvekili Vahit Kirişci'nin katılımıyla sahneye çıkarak başarılarını kutladı.

Kahramanmaraş'ta, şarkıcı Emre Aydın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Gençlik Günleri ve Şöleni" ekinlikleri Milli İrade Meydanı'ndaki Emre Aydın konseriyle devam etti.

Etkinlikte, Basketbol 1. Ligi'ne yükselen KİPAŞ İstiklal Basketbol Takımı sahneye çıkarak sevincini konsere gelen vatandaşlarla paylaştı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kurulan KİPAŞ İstiklal Basketbol Takımı'nın üst lige çıkmasının kente moral olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de başarısından dolayı basketbol takımını tebrik etti.

Konuşmaların ardından sahne alan şarkıcı Emre Aydın, genç yaştaki müzikseverlerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Kültür Sanat
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