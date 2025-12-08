Emekli hekim Oltu taşı tozuyla ahşap oymacılığına yeni bir soluk getiriyor

Erzurum'da 40 yıl hekimlik yaptıktan sonra emekli olan Yakup İşleyen, evinde kurduğu atölyesinde Oltu taşı tozuyla ahşap oymacılığına yeni bir soluk getiriyor.

Olur ilçesinde 1960'ta dünyaya gelen ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı kentlerinde hekimlik yapan Yakup İşleyen (65), Oltu Devlet Hastanesi ile özel muayenehanesinde 40 yıl insanlara şifa olmaya çalıştı.

Hekimlik yaptığı dönemde hobi olarak başladığı ahşap oymacılığını, 2020'de emekli olduktan sonra farklı bir boyuta taşıyan İşleyen, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından olan Oltu taşının tozunu, ahşap oyuklarında kullanmaya başladı.

Her gün atölyesinde tablo, kutu ve sandık gibi yeni çalışmalar yapan İşleyen, Oltu taşı tozuyla ahşap oymacılığına yeni bir soluk getiriyor.

Emekli doktor İşleyen, AA muhabirine, hekimlik döneminde hobi olarak ağaç oymacılığı yaptığını, Kovid-19'dan sonra daha yoğun şekilde bu işle ilgilenmeye devam ettiğini söyledi.

İşleyen, hekimliğin bir sanat olduğunu, bundan dolayı da doktorların genellikle bir sanata ilgi duyduğunu anlattı.

"Sanat bir tedavi şekli"

Emeklilikten sonra hobisinin farklı alanlarına yöneldiğini belirten İşleyen, "İnsanlar bir sanat dalıyla uğraşırken gerçekten mutlu oluyor. Sanat bir tedavi şekli. Eliniz ayağınız tutuyorsa, topluma faydası olan bir şeyleri de vücuda getirmek zorundasınız. Ben çok mutlu oluyorum." dedi.

Yıllardır yaşadığı Oltu ilçesinin önemli geçim kaynaklarından olan Oltu taşını, hobisi ile birleştirerek farklı bir ekonomik gelirin olabileceğini göstermeyi amaçladığını aktaran İşleyen, şöyle devam etti:

"Oltu deyince aklımıza Oltu taşı gelir, başka bir gelir kaynağı da yok. Ahşap oyma üzerine Oltu taşı tozunu kullanmaya başladım. Oltu taşı, ağaç, özellikle ardıç reçinesinin fosilleşmesi sonucu ortaya çıkan bir yarı kıymetli maden. Ahşap ise ağaç. Milyonlarca yıl önce fosil hale gelmiş olan Oltu taşıyla yeni nesil ahşabı birleştiriyor ve aslında nesilleri bir araya getirmeye çalışıyorum."

"(Oltu taşı) Yüzde 70'i toz ve atık madde olarak tamamen heba ediliyor"

Oltu taşının çok zor şartlarda çıkarılan bir maden olduğuna işaret eden İşleyen, "Ne yazık ki çok kimsenin farkında olmamasına rağmen çıkarılan bu kadar zor ve az çıkarılan bu madenin ancak yüzde 30'u kullanılabiliyor. (Oltu taşı) Yüzde 70'i toz ve atık madde olarak tamamen heba ediliyor. Bir şekilde buna bir katma değer katmak lazım." ifadelerini kullandı.

İşleyen, Oltu taşının doğrudan binlerce insanın geliri olduğunu vurgulayarak, "Nereden baksanız 8 bin kişilik bir fabrikadan bahsediyoruz. Bunların geleceğini de bir şekilde yönlendirmek adına Oltu taşı tozunu farklı yerlerde kullanmanın mümkün olabileceğini göstermek istedim." diye konuştu.