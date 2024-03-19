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Edirne'deki Havlucular Hanı'nda Restorasyon Çalışmaları Sürüyor

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Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Hanın çatısı eski yapılardan arındırıldı ve dış duvarlarda restorasyon ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca, hanın yanında bulunan Mezit Bey Hamamı'nın kubbelerindeki betonarme yapılar da söküldü. Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Edirne'de, Selimiye Meydanı'ndaki 15. yüzyıl eserlerinden Havlucular Hanı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen ay başlanan çalışmalar kapsamında hanın çatısı eski yapılardan arındırıldı.

Çalışmalara dış duvarlarda devam eden restorasyon ekipleri, betonarme ve tuğla yapıları söküp yerine taş uyguluyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında hanın yanında bulunan Mezit Bey Hamamı'nın kubbelerindeki betonarme yapılar da söküldü.

Edirne Yediyol Ağzı Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Necat Yavuz, AA muhabirine, çalışmaların esnafın işini aksatmadan sürdüğünü söyledi.

Restorasyonu memnuniyetle takip ettiklerini belirten Yavuz, "Çalışmalar çok hızlı başladı, Valimiz bu işi çok hızlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Yavuz, Selimiye Meydanı'ndaki çevre düzenlemesiyle bölgenin çehresinin değiştiğini, handaki çalışmalarla bölgenin tarihi güzelliğinin daha da ön plana çıkacağını kaydetti.

Çalışmaların bir yıl içinde tamamlanması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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