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Edirne'de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Edirne'de Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen 'Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı', saygı duruşu ve çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, Türkçenin köprü vazifesi gördüğünü vurguladı.

Edirne'de "Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" etkinliklerle kutlandı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuzey Makedonya Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden, gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Edirne'nin tarih boyunca birçok kültürün bir araya geldiği, harmanlandığı zengin bir coğrafya olduğunu vurgulayan Ergüden, "Bugün de bu zenginliklerimizden birini yaşıyoruz. Kuzey Makedonya'da Türkçenin yaşatılması için gösterilen çabalar bizleri gururlandırmaktadır. Unutmayın, dil bir köprüdür. Bizi insanlara ve kültürlere yaklaştırır. Bu günün düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kuzey Makedonya Edirne Fahri Konsolosu Eser Cevahir de Kuzey Makedonya Türkçe Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kuzey Makedonya'nın farklı kültürlerin barış içinde bir arada yaşadığı eşsiz bir ülke olduğunu ifade eden Cevahir, bu topraklarda Türkçenin sadece bir dil değil dostluğun, kardeşliğin ve ortak tarihlerinin çok önemli bir simgesi olduğunu belirtti.

Cevahir, Türkçenin korunmasına, geliştirilmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

Karadağ Cumhuriyeti Edirne Fahri Konsolosu Naser Alim, Uluslararası Vizyon Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Fadıl Hoca ve Türkiye'de Okuyan Makedonyalı Öğrenciler Birliği Genel Başkanı Hişam Emin de konuşma yaptı.

Programa Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ile öğrenciler katıldı.

"Kuzey Makedonya Türkçe Eğitim Bayramı" kapsamında şarkıcı Sinan Akçıl da konser verdi.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Kültür Sanat
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