Edirne'de Cumhuriyetin 100. Yılına Özel Fotoğraf Sergisi Açıldı

Edirne Belediyesi ve Türk Hava Kurumu'nun iş birliği ile düzenlenen "Geçmişe Saygı, Geleceğe Güven ile Cumhuriyetin 100. Yılında Gökyüzünden Edirne" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Türk Hava Kurumu'nun 1925 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulduğunu belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyetin kurumlarından Türk Hava Kurumu'nu yaşatmaya kararlı olduklarını söyledi.

"Geçmişe Saygı, Geleceğe Güven ile Cumhuriyetin 100. Yılında Gökyüzünden Edirne" isimli fotoğraf sergisi, Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışını, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, THK Edirne Şube Başkanı Coşkun Molla, Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç ve CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu hafta Türk Cumhuriyeti için, Türk Milleti için, gerçekten çok kıymetli, çok anlamlı ve çok değerli bir hafta. Vicdanı ve irfanı olan Türk milletinin fertlerinin bu haftayı büyük bir coşkuyla, onurla ve gururla kutladığını biliyoruz. Heyecan duyduğunu biliyoruz. Zaman zaman gerek sosyal medyada gerekse ulusal, görsel ya da yazılı medyada kutlamaya karşı çıkanlar olduğunu ya da kutlamak istemeyenler olduğunu da görüyoruz. Bunlara kızanların olduğunu da görüyoruz ama ben hiç kızmıyorum. Çünkü zaferleri ancak ve ancak kazananlar kutlar" dedi.

Açılışı gerçekleştirilen sergi ile aynı zamanda Türk Hava Kurumu ile ilgili de bir farkındalık yaratmak istediklerini belirten Gürkan, şöyle devam etti:

"Bizim bir ülkümüz var, bir idealimiz var, hedefimiz var. O da Mustafa Kemal Atatürk'ün o aydınlık yolundan, ışıklı yolundan asla ve asla vazgeçmemek. Biz bu yoldan yürüdük, yürüyoruz ve gelecekte de yürüyeceğiz. Ama sadece Ulu Önderimizin yolundan yürümek değil. Mustafa Kemal Atatürk'ün o devrimlerini de yaşatmak gerekiyor. Türk insanı için vazgeçilmez olan kurumları da yaşatmak gerekiyor. İşte bu kurumlardan birisi de Türk Hava Kurumu. Türk Hava Kurumu 1925'te Atatürk'ün emriyle kurulan bir kurum. Türkiye'de havacılığı kuran, geliştiren bugünlere gelmesini sağlayan bir kurum. Türk Hava Kurumu, Cumhuriyetimizin diğer mirasları için de kutsal bir kurum, kutsal bir emanet. Türk Hava Kurumu ile gelecekte de, önümüzdeki dönemde çok güzel projeler yapacağız."

Kültür ve sanatın gelişmesinde Edirne'deki en büyük destekçisi olan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür eden THK Edirne Şubesi Başkanı Coşkun Molla, "Edirne Belediyesi ile birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz fotoğraf sergimizi beğeninize sunuyoruz. Edirne'yi bir başka açıdan göklerden görmenizi istedik. Geçmişe Saygı, Geleceğe Güven Cumhuriyetin 100'üncü Yılında Gökyüzünden Edirne konulu fotoğraf sergimizin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Edirne Belediyesi'ne, Belediye Başkanımız Sayın Recep Gürkan'a ve tüm dostlara çok teşekkür ederim" diye konuştu.