Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Çakmak, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Çakmak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Yola devam", "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "Teknofest" fotoğrafını seçen Çakmak, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde suyun altında" karesine oy verdi.

Çakmak, "Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde" ve "Spor" kategorisinde ise Oğuz Yeter'in "Gol sevinci" fotoğrafını seçti.