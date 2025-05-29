Down Sendromlu Rıdvan Sancak'tan Sinema Başarısı: 'Ayşe' Filmi Ödüller Kazandı

Down sendromlu 37 yaşındaki Rıdvan Sancak, başrolünü üstlendiği ve kendi yaşam öyküsünden ilhamla çekilen "Ayşe" filmiyle uluslararası festivallerde önemli ödüller kazanarak, özel gereksinimli bireyler için umut oldu.

İstanbul'da yaşayan 8 çocuklu Sancak ailesinin ferdi Rıdvan, anne ve babasının sağlık sorunları nedeniyle 44 yaşındaki ablası Fatma Sancak tarafından büyütüldü. Fatma Sancak'ın fedakarlıkları ve kardeşine duyduğu sevgi, bu dokunaklı filmin temelini oluşturdu.

Üniversitede sinema ve televizyon eğitimi alan kuzenleri Necmi Sancak'ın, "Bir gün yönetmen olursam ilk filmim Fatma ablam ve Rıdvan hakkında olacak." sözüyle başlayan serüven, "Ayşe" isimli filmle beyaz perdeye taşındı. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan filmde Rıdvan Sancak başrolde yer alırken, Ayşe karakterine ise usta oyuncu Binnur Kaya hayat verdi.

Gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan film, uluslararası prömiyerini yaptığı 45. Kahire Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Sanatsal Katkı" ödülüne layık görülürken, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de "En İyi İlk Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini kazandı.

Öz güveni ve oyunculuk yeteneğiyle çevresine örnek olan Rıdvan Sancak, ablası Fatma Sancak ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesince bu yıl 22'ncisi düzenlenen Eskişehir Uluslararası Film Festivali'nde izleyiciyle buluşup, yaşamını anlattı.

"Film sahnelerinde çok ağladık"

Festivalde gösterimi yapılan "Ayşe" filminin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Rıdvan Sancak, sinema deneyiminin kendisi için çok özel olduğunu vurguladı.

Film çekimleri sırasında büyük mutluluk yaşadığını belirten Sancak, "Binnur Kaya ile aynı sahnede oynamak çok güzeldi. Beni çok sevdi. Benimle çok ilgilendi. Ben de onu çok sevdim. Film ağlaya ağlaya çekildi, her şey çok güzeldi." dedi.

Sancak, kendisi gibi özel bireylerin de hayallerinin peşinden gitmesini istediğini kaydederek, "Arkadaşlarıma örnek olduğumu düşünüyorum. Filmde ablama hep 'Seni çok seviyorum' demek istedim. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

"Rıdvan, profesyonel oyuncularla uyum içinde çalıştı"

Kardeşiyle söyleşiye katılan Fatma Sancak da hikayelerinin sinemaya uyarlanmasının kendileri için hem gurur verici hem de son derece duygusal olduğunu söyledi.

Film fikrinin yaklaşık 10 yıl önce ortaya çıktığını belirten Sancak, "Çekimler 35 gün sürdü. Bu süreç bizim için unutulmaz anılarla doluydu. Rıdvan, profesyonel oyuncularla uyum içinde çalıştı. Onun bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar ilgi görmesi bizi ayrıca duygulandırdı." dedi.

Yaşadıkları zorlukların ve güçlü kardeşlik bağlarının filme birebir yansıtıldığını vurgulayan Sancak, "Çekimler boyunca Rıdvan'ın yanında olmaya devam ettim, o da bana destek oldu. Bu film özel gereksinimli bireylerin neler başarabileceğini göstermesiyle farkındalık açısından güzel bir deneyim oldu." diye konuştu.

Sancak, festivaller kapsamında farklı şehirlerde izleyiciyle buluştuklarına değinerek, Eskişehir'de gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu, bu sürecin hem kendisi hem de kardeşi için moral verici olduğunu bildirdi.

Ailelerinden büyük destek gördüklerini kaydeden Sancak, "Henüz filmi izlemediler ama çok merak ediyorlar. Rıdvan için bir hayran kitlesi oluştu. Bu da onu çok motive etti. Bizimle gurur duyuyorlar." ifadelerini kullandı.