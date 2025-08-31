Doğa Tutkunlarının Gözdesi: Derebaşı Virajları

Bayburt- Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'ndaki dik yamaçlardan iki ili birbirine bağlayan Derebaşı Virajları, doğal güzellikleriyle de adeta büyülediği doğa ve adrenalin tutkunlarının gözdesi oldu.

Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca yavaş yavaş ilerlerken farklı bir güzelliği de beraberinde getiriyor.

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından yaklaşık 10 yıl önce, "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde bulunan ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajıyla sürücüleri zorluyor.

Doğal güzellikleriyle de son yıllarda yeni bir rota haline gelen bölge, her yıl binlerce macera, fotoğraf ve doğa tutkununu ağırlıyor.

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde farklı illerden gelen yaklaşık 50 kişilik grup, bölgede yürüyüş gerçekleştirdi.

Şekersu Yaylası'ndan yola çıkan ekip, 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Bayburt ile Trabzon arasındaki virajların da bulunduğu eşsiz manzaraya ulaştı.

Soğanlı Dağlarına ilk kez geldiğini belirten Büşra Çelik, bölgeye hayran kaldığını söyledi.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Derebaşı Virajlarını karşıdan gören bir manzarayla karşılaştığını belirten Çelik, "Çok keyifli bir yolculuktu. Sıcacık bir ekip ve şahane bir doğa var. Buraya ulaştığımız için çok mutluyuz. Çok şaşırdım, şahane bir yer. Buraya gelmek sadece spor değil, insanın ruhuna da iyi geliyor. Sporun yanında çok iyi şeyler katıyor insana." dedi.

Her yıl virajlarda yürüyüş yaptıklarını anlatan Selami Karaaslan da bu yıl virajların manzarasına karşı yürüyüş yaptıklarını ifade etti.

Büyüleyici bir doğayla karşılaştıklarının altını çizen Karaaslan, Derebaşı Virajlarının bulunduğu coğrafyanın doğaseverlerin kesinlikle uğraması gereken bir yer olduğunu kaydetti.