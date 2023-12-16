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Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın geçici çatısı kaldırılıyor

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UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın restorasyonu sürecinde çelik konstrüksiyondan yapılan geçici çatı kaldırılıyor. Caminin 2024 yılında ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın, restorasyonu sürecinde doğa olaylarından olumsuz etkilenmemesi için çelik konstrüksiyondan yapılan geçici çatının kaldırılması işlemine başlandı.

Yaklaşık 5 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları büyük oranda tamamlanan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın üzerindeki geçici koruma vinç yardımıyla kaldırılıyor.

Ulu Camii İmam Hatibi Nail Ayan, eserin 2024 yılı mayıs ayında ibadete ve ziyarete açılmasının planlandığını söyledi.

Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın açılışını özlemle ve hasretle beklediklerini belirten Ayan, "Çalışmalar çok güzel devam ediyor. Yapanlardan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun. Camimiz mayıs ayında açılışa hazırlanmakta." dedi.

Anadolu'nun El Hamra'sı

Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde Hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Camii 1280 metrekare, caminin bitişiğinde Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alanda bulunuyor.

İnanç ve tarih turizmi açısından önemli bir eser olarak gösterilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, mimari üslubuyla dikkati çekiyor. İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El Hamra'sı" olarak görülen eser, mimari yapısı ile başta sanat tarihçileri olmak üzere mimar ve mühendisleri etkiliyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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