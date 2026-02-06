Haberler

Hataylı depremzede kadın Aydın'da döner ustası oldu

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evlerini kaybeden Hülya Genç, eşiyle beraber Aydın'da döner ustası olarak çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Hatay'ı özleyen Genç, memleketine dönme hayalini de dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın Defne ilçesindeki evlerinin yıkılmasının ardından Aydın'a yerleşip dönerci olan Hülya Genç, eşiyle birlikte çalıştığı tezgahta aile bütçesine katkı sağlıyor.

Hatay'ın Defne ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Hülya Genç, iki katlı evin ikinci katında 3 çocuğuyla depreme yakalandı.

Depremde evlerini kaybeden Genç ve ailesi, afetin ardından Aydın'ın Efeler ilçesinde döner ustası olarak çalışan eşi Mehmet Genç'in yanına yerleşmeye karar verdi.

Aile ekonomisine katkı sunmak isteyen Hülya Genç, eşinin çalıştığı iş yerinde mutfakta çalışmaya başladı. Zamanla eşinin desteğiyle döner ustası olan depremzede kadın, hayat arkadaşıyla aynı tezgahta mesai harcamaya başladı.

Memleketine dönmek istiyor

Hülya Genç, AA muhabirine, deprem döneminde büyük sıkıntılar yaşadıklarını ve o zor günleri unutmaya çalıştıklarını anlattı.

Deprem anını unutamadığını dile getiren Genç, "Duvarın bir kısmı kızımın ayaklarına düşmüştü. Yorgan vardı diye çok şükür bir şey olmamıştı. O anda sadece ceketlerimizi alıp çıkabildik. Kendimize geldiğimiz zaman evimizin hepsi yıkılmıştı. Çok kötü bir duygu. Rabbim kimseye böyle bir duyguyu yaşatmasın." dedi.

Hatay'ı çok özlediğini belirten Genç, "Cennet kokulu memleketimi o kadar özledim ki... Eşimle beraber oraya gidip tekrar evimizi yapıp, iş yerimizi orada kurup ailecek beraber çalışmak istiyorum. Rabbim nasip ederse en kısa sürede bu gerçekleşir." diye konuştu.

Aydın'a geldiklerinde aile bütçesine katkı olsun diye eşinin yanında çalışmaya başladığını aktaran Genç, şunları kaydetti:

"Mutfak personeli olarak girdiğim bu yerde dönerci ustası olarak devam ediyorum, eşimin sayesinde bu seviyeye geldim. Kadının yapamayacağı bir şey yoktur. Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıptır. Kadın isterse her işi becerebilir. Bir bayanın eşine destek çıkması, onun yanında olması, çocukları için bir şeyler yapabilmesi çok güzel."

Eşiyle çalışmanın kendisine hem maddi hem de manevi destek sunduğunu belirten Mehmet Genç de eşinin artık iyi bir döner ustası olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
