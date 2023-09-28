Denizli Büyükşehir Belediyesi Latin ve Nostalji Konseri Düzenliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Eylül Cuma günü Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Latin ve nostalji şarkıların seslendirileceği konser düzenleyecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 1970-80'li yıllara damga vuran Latin ve nostalji efsane şarkıların seslendirildiği özel bir konser düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Grup Laodikeia'nın sahne alacağı "Latin ve Nostalji" adlı konseri gerçekleştirecek. 2018 yılında Denizli'de farklı meslek gruplarından kendi alanlarında tanınmış, saygıdeğer, sanat yönü güçlü ve müziğe gönül vermiş birkaç kişinin bir araya gelerek oluşturduğu Grup Laodikeia, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 29 Eylül Cuma akşamı saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak. Başta Latin eserler olmak üzere 1970-80'lerin unutulmaz şarkılarının seslendirileceği etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, programa tüm Denizlilerin davetli olduğu kaydedildi. - DENİZLİ