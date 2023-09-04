Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali Sona Erdi
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, festivale yoğun ilgi olduğunu ve gelecek yıl daha güzel bir festival yapmak için çalıştıklarını belirtti. Biçki dikiş kursu da Ergene Belediyesi tarafından düzenlendi ve kursiyerlere belge verildi.
"Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali" sona erdi.
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı yazılı açıklamada festivale vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi.
Gelecek yıl daha güzel bir festival yapabilmek için çalıştıklarını ifade eden Sarıkurt, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
- Biçki dikiş kursu sona erdi
Ergene Belediyesince düzenlenen biçki dikiş kursu sona erdi.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere belge verildiğini bildirdi.
Kurslar ile vatandaşlara yeni iş imkanları sunmaya çalıştıklarını belirten Yüksel, tüm vatandaşları kurslara davet etti.