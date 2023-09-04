Çorlu Kültür, Sanat ve Spor Festivali Sona Erdi

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, festivale yoğun ilgi olduğunu ve gelecek yıl daha güzel bir festival yapmak için çalıştıklarını belirtti. Biçki dikiş kursu da Ergene Belediyesi tarafından düzenlendi ve kursiyerlere belge verildi.