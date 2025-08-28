Çinli Seyahat Acentelerine Karadeniz Tanıtıldı

Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen seyahat acentesi yetkililerine Karadeniz'in tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türk Hava Yollarının işbirliğiyle kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen seyahat acentesi yetkililerine Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Gümüşhane'nin turizm destinasyonları aktarıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, AA muhabirine, Çin'den yaklaşık bir hafta önce gelen 12 seyahat acentesini misafir ettiklerini söyledi.

Erdoğan, Trabzon'u en iyi şekilde Uzak Doğu ülkelerine tanıtmak için çalıştıklarını vurgulayarak, "Trabzon'da turizm çeşitliliği anlamında bu toplantı çok önemli. Ana pazarımız Körfez pazarı ama bunun yanında Uzak Doğu pazarına da girmiş bulunuyoruz. Çin'den ve Uzak Doğu'nun birçok ülkesinden Trabzon misafir almakta." dedi.

Uzak Doğu ülkelerinden gelen misafirlerin kentte artık daha fazla görüleceğini ifade eden Erdoğan, "İlimizi tercih etmelerinden çok memnunuz. En iyi hizmeti sunmaya çalışacağız." diye konuştu.

Trabzon Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği Başkanı Murat Çavga da Çin'den gelen turizm acentesi yetkililerine Karadeniz'in güzelliklerini yerinde gösterdiklerini ifade etti.

Hong Kong seyahat acentesi sorumlusu Jim Lau da Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirterek, Çin Halk Cumhuriyeti insanlarının Karadeniz'i çok seveceğini düşündüğünü ifade etti.

Lau, ülkesine döndükten sonra insanların Karadeniz'e gelmesi için girişimlerde bulunacağını kaydetti.