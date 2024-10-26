Çin'in Aksu Bölge Müzesi: Tarih ve kültürün kapısı

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Aksu kentinde Duolang Nehri kıyısında yer alan Aksu Bölge Müzesi, 2017 yılında tamamlanarak ziyarete açıldı. Aksu Tarih ve Kültür Bölümü, Aksu Doğal Coğrafya Bölümü, Sincan Antik Paralar Salonu, Çin Komünist Partisi Sergi Salonu olmak üzere dört katlı olan müze, 10 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Dış tasarımı Han ve Tang Hanedanlarının cazibesini vurgulayan müzede, yerel özellikler vurgulanıyor. 18 bin metrekare bina alanına sahip müze, 3 kalıcı sergi salonundan oluşuyor. Müzenin girişinde yer alan taşlaşmış ağaç eseri ise görenleri kendine hayran bırakıyor.

"BULUNAN EN BÜYÜK KARIN ÇEVRESİNE SAHİP KAVANOZ"

Eserler arasında en dikkat çeken ise 1976 yılında Wensu İlçesi'ndeki Gongbaizi Köyü'nde ortaya çıkarılan Tang Hanedanlığına ait kırmızı çömlek kavanozdur. Yüksekliği 135 metre, çapı 45, karın çevresi 420 santimetre olan kavanoz kil şerit sarma yöntemi kullanılarak şekillendirilip, yüksek sıcaklıkta fırında pişirilerek yapılmış. Bin yıllık olduğu belirtilen kavanoz gıdaların saklanması için kullanılmış. Bu zamana kadar Sincan'da keşfedilen antik çömlek kavanozları arasında en büyük karın çevresine sahip eser olarak kabul ediliyor.

ESERLERİN ÇOĞU YEREL OLARAK ÇIKARILDI

Tarihi, doğayı, sanatı ve folklor kültürünü bütünleştiren kapsamlı bir müze özelliği taşıyor. Girişlerin ücretsiz olduğu müzede, Han Hanedanlığı, Wei, Jin, Güney ve Kuzey Hanedanları Sui ve Kuzey Hanedanlıkları boyunca uzanan, çoğunlukla yerel olarak ortaya çıkarılan ve antik çağlardan aktarılan 10 binden fazla eser yer alıyor.

Müzenin önde gelen eserleri arasında seramik vazolar, tabaklar, küpler, gümüş takılar, Buda heykelleri, eski dönem mezar modelleri, çömlek kaplar, büyük çömlek kavanoz, madeni paralar, altın sikkeler yer alıyor.

Aksu Tarih ve Kültür Bölümü'nde ağırlık olarak Tongfa antik kazıları ve alan koleksiyonundan çıkarılan farklı tarihi dönemlere ait kültürel kalıntılar sergileniyor.

BİZANS DÖNEMİ'NE AİT MADENİ PARA VE SİKKELER DE MÜZEDE GÖRÜLEBİLİYOR

Sincan Antik Paralar Salonu'nda ise merkezi para birimi sistemine göre Sincan'da farklı dönemlerde yaratılan çok sayıda dolaşımdaki madeni paralar sergileniyor. Aynı zamanda Bizans Dönemi'ne ait madeni para ve sikkeler de müzede görülebiliyor.

Aksu Doğal Coğrafya Bölümü'nde de Aksu'nun jeolojik yer şekilleri, zengin doğal kaynakları kapsamlı bir şekilde yer alıyor.

Çin Komünist Partisi Sergi Salonu'nda ise ülke çapındaki insanları Çin devrimi için yeni bir yol açma, emperyalizmin, feodalizmin, bürokratik kapitalizmin egemenliğini devirmek ve sosyalist yolu keşfetmeye yönelik eserleri içeriyor.