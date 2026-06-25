Bursa'da 30 yıllık gelenek...Tuzpazarı esnafı 5 bin kişiye aşure ikram etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tuzpazarı Çarşısı'nda esnafın 30 yıldır sürdürdüğü aşure geleneği bu yıl da devam etti. Bir araya gelen esnaflar, yaklaşık 5 bin kişilik aşureyi vatandaşlara ikram etti.

Bursa Tuzpazarı esnafı, yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü gelenek kapsamında Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da birlik ve beraberlik içerisinde hazırlanan yaklaşık 5 bin kişilik aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Alışverişlerin bereketlenmesi, paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Esnaflar, aşurenin bolluk, bereket ve kardeşliğin simgesi olduğunu belirterek, yıllardır bu geleneği yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Yaklaşık 30 yıldır aralıksız devam eden gelenek sayesinde her yıl binlerce kişiye ulaşan Tuzpazarı esnafı, gelecek yıllarda da aşure ikramını sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı