Bursa'da Kadınlar Kooperatifi ile Ekonomi Yapıyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 2 yıl önce bir araya gelerek kooperatif kuran kadınlar el emeği ürünlerini kendi oluşturdukları markayla pazarlıyor.

Mali müşavir Sema Poyraz Cömert öncülüğünde 2023'te kurulan ve kısa sürede 50 üyeye ulaşan Doğanbey TOKİ Kadın Kooperatifi'ndeki kadınlar, yaptıkları ev yemeklerini kendi restoranlarında satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Ayrıca evlerinde de el emeğiyle çanta, takı, kazak ve hırka gibi ürünleri imal eden kadınlar, oluşturdukları "Daisy Tasarım" markasıyla ürünlerini çevrimiçi platformlardan satışa sunarak gelir elde ediyor.

Kooperatifin kurucusu ve başkanı Sema Poyraz Cömert, AA muhabirine, farklı kadın kooperatiflerinde görev aldıktan sonra kendi ürünlerini tasarlayıp satmak istediği için 2023'te kooperatif kurmaya karar verdiğini söyledi.

Gıda ve el sanatları alanlarında faaliyette bulunduklarını aktaran Cömert, "Gıda üretimi olarak ev yemekleri, pastalar, kekler, sarmalar, gözlemeler yapmaktayız. Bunları açmış olduğumuz kafede ve şu an bulunduğumuz konakta müşterilerimize sunuyoruz." dedi.

Cömert, evden üretim yapan toplam 50 kadın üyeyle çalıştıklarını belirterek, hedeflerinin 150 kadına ulaşıp olabildiğince çok kadına fayda sağlamak olduğunu kaydetti.

Kooperatifin işleyişine değinen Cömert, "Kadınlarımız her gün sırayla kafemize ve konağa gelerek yemeklerini yapıyor. Kadınlarımızın birkaçı da dışarıya servis yapıyor. El sanatlarında da evlerinde ürettikleri el örgüsü kazakları, hırkaları, çantaları çevrimiçi platformlarda satışa sunuyoruz." diye konuştu.

Cömert, mali müşavir olarak çalışırken ofisinin alt katında bulunan küçük dükkanı kiralayarak kooperatifin açılışını burada gerçekleştirdiğini anlattı.

Kooperatifin kuruluşunda hiçbir kurum ve kuruluştan destek almadıklarını aktaran Cömert, "İlerleyen zamanlarda belediye başkanlarımızla görüşmelerimiz oldu, destek de aldık kendilerinden." ifadesini kullandı.

Cömert, el sanatlarında imal ettikleri ürünleri, 2024'te oluşturdukları "Daisy Tasarım" adlı markayla satışa sunduklarını vurguladı.

Dünyaca ünlü markaların da sıfırdan başlayarak gitgide büyüdüğünü ifade eden Cömert, hedeflerinin markalarını büyüterek ünlü mağazalarda yer almak olduğunu aktardı.