Bodrum'da otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla yüzdü - Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otizmli ve down sendromlu öğrenciler Yunus Gösteri Merkezi'nde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki merkezde, Selçuk Engellileri Destekleme Derneğince etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında otizmli ve down sendromlu öğrenciler yunuslarla bir araya getirildi.

Etkinlikte öğrenciler yunuslarla yüzdü, fotoğraf çektirdi.

Dernek Başkanı Ayşe Aytav, gazetecilere, otizmli çocuklara yunus terapisinin iletişim sorunlarına faydası olacağını düşündükleri için böyle bir çalışma yaptıklarını, onların da oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.