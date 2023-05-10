Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Korosu'ndan Yeşilçam Konseri

Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde verilen konser, ayakta alkışlandı.

Büyük ilgi gören konserde Yeşilçam şarkıları seslendirildi. Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı da konsere katılarak, vatandaşların konser heyecanını paylaştı.

Konser sonunda koro ve orkestra üyelerine çiçek veren Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, güzel ve anlamlı bir program gerçekleştirildiğini belirterek, "Öncelikle bizlere bu güzel akşamı yaşatan belediyemiz sanat akademisi eğitmenlerine, koro üyelerine ve bizleri yalnız bırakmayarak sevincimize ortak olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her zaman sanat ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Taş atan değil kalp yapan ellerimiz olsun" diye konuştu.