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Şölen coşkusu Yeni Şehir Parkı'na taşındı

Şölen coşkusu Yeni Şehir Parkı'na taşındı
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Bayburt Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri'nde 11 ülkeden gelen halk dansları ve müzik toplulukları Yeni Şehir Parkı'nda performans sergiledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gösteriler, bugün Baberti Külliyesi'nde devam edecek.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Bayburt Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında farklı ülkelerden gelen halk dansları ve halk müziği toplulukları Yeni Şehir Parkı'nda sahne aldı.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeden Bayburt'a gelen ekipler, ülkelerine özgü halk oyunları ve müzik performanslarını vatandaşlarla buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, farklı kültürlere ait halk oyunları ve müzikler izleyicilerin beğenisine sunuldu. Gösteriler, izleyiciler tam not aldı.

Kentin farklı yerlerinde performans sergileyen halk dansları ekibi, bugün son olarak Baberti Külliyesi açık amfi alanında saat 18.00'de vatandaşlarla bir araya gelecek - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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