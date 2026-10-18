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Batman Gercüş'te coğrafi işaret tescilli organik pirinç hasadı imeceyle başladı

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Batman Gercüş'te coğrafi işaret tescilli organik pirinç hasadı imeceyle başladı
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Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde coğrafi işaret tescilli organik pirinç hasadı, sarp arazilerde geleneksel yöntemler ve imece usulüyle sürüyor. Köylüler pirinci orakla biçip at ve eşek sırtında taşıyor, kuruttuktan sonra tarihi değirmenlerde kabuğundan ayırıyor.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı, su kaynaklarıyla ünlü Gönüllü köyünde, tamamen organik ve doğal olarak yetiştirilen, coğrafi işaret unvanıyla tescillenen pirincin hasat dönemi renkli ve hummalı görüntülere sahne oluyor. Arazilerin oldukça sarp ve engebeli olması nedeniyle makinelerin giremediği tarlalarda köylüler, asırlardır süregelen geleneksel yöntemlerden vazgeçmiyor.

Gönüllü köyünde pirinç üretimi, sadece bir tarımsal faaliyet değil, aynı zamanda köklü bir dayanışma kültürünü de yaşatıyor. Dedelerinden miras kalan imece usulünü sürdüren köylüler, her gün bir üreticinin tarlasında bir araya geliyor. Ekip biçmeden bakıma, ekimden hasada kadar tüm zorlu süreçler, el birliği ve komşuluk dayanışmasıyla üstesinden geliniyor. Suyun bol olduğu verimli topraklarda yetişen organik pirinçler, köylüler tarafından tek tek oraklarla biçiliyor. Zaman zaman söylenen Türkçe ve Kürtçe şarkılar, eşliğinde tarlalarda neşeli ve keyifli anlar yaşanıyor, köylüler zorlu mesaiyi türkülerle renklendiriyor. Coğrafi şartların engebeli olması sebebiyle toplanan çeltikler, motorlu araçların ulaşamadığı alanlardan at ve eşek sırtında güvenli bölgelere taşınarak bir araya getiriliyor. Harman alanında bir araya getirilen çeltiklerin üzerinden önce traktörle geçilerek sap ve tanelerin gevşemesi sağlanıyor. Ardından tekrar el emeği ve oraklarla pirinçler saplarından özenle ayrıştırılıyor. Ayrılan pirinçler, kurutulmak üzere evlerin damlarına seriliyor. Güneş altında kurutulan ürünler, rüzgar yardımıyla savrularak samanından ve tozundan arındırılıyor. Son aşamada ise tarihi değirmenlere götürülerek kabuklarından ayıklanan tamamen doğal ve organik pirinç, sofralardaki yerini almaya hazır hale geliyor.

Mahmut Kavak isimli çiftçi, "Önce tarlaya su verilir, çamurlaştırılır ve traktörle sürülüp ekime hazır hale getirilir. Organiktir, çok hoştur ve dünyada eşi benzeri yoktur" dedi.

Mehmet Kavak ise "Bahar aylarında tarlalar çapalanır, temizlenir ve pirinç ekimi gerçekleştirilir. Bu süreç sonbahara kadar devam eder, haftalık ve dönemsel bakımları özenle yapılır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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