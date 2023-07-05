Başkan Alim Işık : "Sanatçılarımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur"

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, "Belediye olarak sanatçılarımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur" dedi.

Başkan Işık, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödüllü çini ustası Hamza Üstünkaya'nın Dumlupınar Üniversitesindeki atölyesinin açışına katıldı.

Şehrin yetiştirdiği dünyaca ünlü sanatçılardan biri olan ve UNESCO'nun Yaşayan İnsan Hazinesi ödülüne layık gördüğü çini ustası Hamza Üstünkaya'nın çalışmalarını yapması ve gençlere çini sanatını aktarması için Dumlupınar Üniversitesi tarafından Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde Hamza Üstünkaya Çini Tasarım ve Uygulama Atölyesi kuruldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve il protokolü, Hamza Üstünkaya'nın çinilerinin ve şiirlerinin bulunduğu sergiyi gezerek eserleri tek tek inceledi.

Atölyenin açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Bugün bir büyüğümüzün, üstadımızın misafiriyiz. Hamza Ağabeyim özel olarak davete geldi, onur duyduk tabi onun davetini almaktan. Şehrimiz, UNESCO tarafından Zanaat ve Halk Sanatları alanında şehir ağına girdi. Bu unvanı alırken uluslararası tescil diyeceğimiz bu diplomayı kazanırken aramızda bulunan çok değerli sanatçılarımızın dışında buraya gelemeyen, yıllarca bu şehirde sanatı, kültürü yaşatmış birçok hemşehrimizin katkısı ve emeği dikkate alınarak bu tescil yapıldı. Arkasından da 2020 yılında Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü üstadımıza, büyüğümüze, ağabeyimize nasip eyledi. O da Türkiye'de bu ödülü alan 8-9 kişiden biri. Çini sanatçısı olarak bu ödül üç kişiye nasip olmuş, bu üç kişide Kütahyalı. İkisi yaşıyor, birisi Allah rahmet eylesin Sıtkı Olçar ustamız. Şimdi bu şehre daha ne söylenebilir. İyi veya kötü ülkemizde ya da dünyada birçok güzelliği görüyoruz ama bu şehrin güzelliğini hiçbir yerde bulamıyoruz. Çok çeşitli alanda sanatı ve sanatçısı bol olan bir ilin Belediye Başkanı olmak gibi onurlu bir görevi Rabbim bizlere nasip etti. Biz de bundan mutluyuz. Sanatçılarımıza hizmet etmek bizim ancak boynumuzun borcudur. Böyle bir alanın hazırlanmasında emeği geçen başta Rektörüm olmak üzere Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biz de şehrin hizmetkarı olarak ne buyururlarsa onu yapmaya hazırız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağız. Onun adının yaşatılması için bir sokağımıza ismini vermiştik. Daha büyük işleri yapmak inşallah ileride nasip olur" ifadelerini kullandı.