Bodrum'da 2 kamu taşınmazına 99 milyonluk tahsis

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ikinci kamu taşınmazı tahsis müzakeresi düzenledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kamu Taşınmazı Tahsis Müzakeresi yapıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan 2 taşınmazın ilki 47 milyon diğeri ise 52 milyon lira olarak belirlendi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu hükümleri çerçevesinde, turizm yatırımcılarının ilgisine sunulan 'Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2026/2' kapsamında Bakanlığa yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, başvuruda bulunulan taşınmazlar için sosyal ve teknik altyapıya katılım payının belirlenmesine yönelik müzakereler gerçekleştirildi. Müzakerede başlangıçta 3 müzakere yapılacağını belirten Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bir firmanın çekilmesi sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki 2 taşınmaz için müzakere düzenlediklerini ifade etti. İlk taşınmaz 47 milyon liraya, diğeri ise 52 milyon liraya müzakere edildi.

Müzakerenin ardından Bakan Yardımcısı Alpaslan, toplantıyı sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı