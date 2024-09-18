Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye Kazı Alanında Dünya 1 Numarası

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan fakat geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel mirası gün yüzüne çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada 1 numarayız" dedi.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde kara yolu ile Çankırı'ya geldi. İlk olarak Çankırı Valiliği'ni ziyaret eden Ersoy, Vali Fırat Taşolar ve protokol tarafından karşılandı. Bakan Ersoy, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra Vali Taşolar ve beraberindeki protokol üyeleriyle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'nın kentteki bir otelde düzenlediği 'Türkiye Buluşmaları' programına katılan Ersoy, burada partililere hitap etti. Ersoy, 2028 seçimleri öncesinde önemli görevlerinin olduğunu belirterek, "Seçimler sonrasında yaşananlara baktığımız zaman yerel yönetim süreçlerinde hem illerde hem de büyükşehirlerde muhalefet partilerinin yetersiz yönetimler sergilediğine hep birlikte tanıklık ediyoruz. İşte bu da bize 2028 öncesinde önemli görevler veriyor. Milletimizin güvenine bir kez daha mazhar olacak şekilde hep birlikte çalışmalıyız. Üyesinden bakanına, AK Parti teşkilatının her ferdi, hep birlikte elimizi taşın altına koyup sorumluluk almalı ve gereken çabayı göstermeliyiz. Unutmayınız ki, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti, Türkiye'mize adeta çağ atlattı. Tarih yazan bu kadro Cumhurbaşkanımız önderliğinde yine tarih yazmaya hazır. Yani bir kez daha en gür şekilde diyoruz ki, yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar" ifadelerini kullandı.

'2024 İTİBARIYLA ÜLKEMİZE BEKLEDİĞİMİZ TURİST SAYISI 60 MİLYON'

Türkiye'nin son yıllarda turizm alanında önemli gelişmeler kaydettiğini vurgulayan Ersoy, "Ülkemiz son yıllarda Kültür ve Turizm alanında üst üste rekorlar kırarak büyük başarılar elde etmiş durumda. Ülkemiz ciddi bir turizm potansiyeline sahip. Peki, sahip olduğumuz bu potansiyel geçmiş dönemlerde doğru şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Türkiye'de turizm denildiğinde eskiden ne anlaşılıyordu? Sadece deniz, kum, plaj. Peki bu doğal kaynaklar etkin şekilde kullanıldı mı? Maalesef hayır. Dünyanın en güçlü potansiyeline sahip ülkelerden biriyiz ama AK Parti iktidarı öncesinde bu potansiyel maalesef doğru şekilde yönetilmedi. Ülkemiz bu konuda çok zaman kaybetti. Sadece zaman kaybetmedik. Bunun aynı zamanda ülkemize ve milletimize çok ciddi ekonomik kayıpları da oldu. Bakın, 2002 yılında Türkiye'ye gelen turist sayısı 12 milyondu. Bugün, 2024 yılı itibarıyla ülkemize beklediğimiz turist sayısı 60 milyon. AK Parti iktidarımızla geçen 20 yılda ülkemize gelen turist sayısı 12 milyondan 60 milyona ulaşmış durumda. 2002'de turizmden gelirimiz ne kadardı? 13 milyar dolar. Bugünkü hedefimiz ise 60 milyar dolar. Bu rekorları kırmamız elbette tesadüfle açıklanamaz. Bu başarıları elde etmek için gece gündüz demeden çalıştık, doğru politikalar geliştirdik ve bu politikaları etkin şekilde uyguladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de turizm alanında büyük dönüşümler gerçekleştirdik" diye konuştu.

'TURİZMİ 12 AYA YAYMA HEDEFİYLE ÇALIŞTIK'

Turizmin niteliğini artırmaya dönük projeleri hayata geçirdiklerini anlatan Bakan Ersoy, "Ülkemizin, şehirlerimizin tanıtımına ayrı bir önem verdik. 200'den fazla ülkede, dünyanın en çok takip edilen medya kanallarında ülkemizi ve turizm bölgelerimizi tanıttık. ve en önemlisi Türkiye'de turizmi 12 aya yayma hedefiyle çalışmalar gerçekleştirdik. Bu kapsamda sadece sahil turizmini değil, bunun yanında tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirdik. Biliyoruz ki, turizmin 12 aya yayılmasının kültür turizmiyle doğrudan ilişkisi söz konusu. Bu çerçevede uzun yıllar ihmal edilen kültürel mirası ayağa kaldıracak çalışmaları hayata geçirdik. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarının dört bir yanında saklı olan fakat geçmiş dönemlerde ihmal edilen kültürel mirası gün yüzüne çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kazı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Kazı alanında şu anda dünyada 1 numarayız" dedi.

'35-40 YIL SONRA BU TARİHİ ESERİN PEŞİNE DÜŞTÜK'

Kültürel mirasa da sahip çıktıklarını işaret eden Ersoy, "Kültürümüze, tarihimize ait tüm eserlerin izini sürerek o eserleri bulup ülkemize getiriyoruz. Bununla ilgili Bakanlık bünyesinde bir başkanlık kurduk. Bu çerçevede bize ait olan ama bir şekilde yurt dışına kaçırılan tüm eserleri tespit ediyoruz, o eserin peşine düşerek alıp ülkemizin kültürel mirasına kazandırıyoruz. Bunun son örneğini bugün Çankırı'da açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum; yaklaşık 2 bin 500 yıllık bronz bir sedir, Paul Getty Müzesi'nden iade alındı. Türünün nadide örneklerinden birisi. 1980'li yılların başında Manisa bölgesindeki bir mezardan kaçak kazı ile kaçırıldığı ortaya çıkartılan bir eser. Ama ne yaptık? 35-40 yıl sonra bu tarihi eserin peşine düşerek ülkemize iade edilmesini sağladık. Elbette bu iade operasyonunda bizlerle ortak çalışma yürüten Getty Müzesi'ne de teşekkür ediyorum" dedi.

'2024'TE TÜRKİYE'YE GETİRİLEN ESER SAYISI 36 OLDU'

Bugüne kadar ülkeye geri getirilen tarihi eserler hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, "Bu iade ile 2024 yılında Türkiye'ye getirilen eser sayısı 36 oldu. 2018 yılından bu yana, yani sadece son 6 yılda bu şekilde 7 bin 840 eserin ülkemize iadesini sağlamış durumdayız. 2002 yılından bu yana getirilen eser sayısı ise 12 bin 156. Bugün artık dünyada herkes şunu biliyor; Türk milleti aradan kaç yıl geçerse geçsin, Anadolu coğrafyasından kaçırılan eserin peşine düşer, o eseri bulur ve iadesini gerçekleştirir" diye konuştu.