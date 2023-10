Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Filistin hakkında tiyatro oyunu sahnelendi

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen, Filistinli Meryem Ebu Necme'nin yaşanmış hikayesinin anlatıldığı "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" adlı tiyatro oyunu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Oyundan etkilenen davetliler, gözyaşlarını tutamadı.

Bağcılar Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde dün akşam ilçe sakinlerini "Filistin Hakkında Konuşmalıyız" tiyatro oyunuyla buluşturdu. Başkanlık Sahnesi'nde sahnelenen oyunu izlemek isteyen vatandaşlar salonu doldurdu.

Nurdan Albamya İnce, kendi yazıp oynadığı tek kişilik oyunda Mescid-i Aksa'ya çok kısa bir mesafede evi bulunan Filistinli Meryem Ebu Najma'nın haklı mücadelesini ve Filistin'de yaşanan zulümleri anlatıyor. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı haksız zulmün sahnelendiği tiyatro oyunu 80 dakika sürdü. Kudüs'te yaşananların bir panoramasının anlatıldığı oyunda sanatseverler gözyaşlarına boğuldu.

Oyundaki her sahne 2 haftadır televizyonlarda gözümüzün önüne geliyor

Tiyatro oyununun amacının Filistin'de yaşanan olayları halka, insanlığa anlatmak olduğunu söyleyen İnce, "Hikayeleştirmenin gücünü de kullanarak Filistin'de yaşanan acıları insanlara anlatmayı amaçlıyoruz. Toplumda yaşanan tüm dramatik olaylar, yaşanan tüm acılar sanatla iyileşebilir. Sanatın gücünü kullanmak gerekiyor. Şu an Afrika'da yaşanan açlıktan tutun da Filistin'de yaşanan drama kadar dünya üzerindeki tüm mazlumların hikayesini belki sanatla anlatabilsek, insanları bilinçlendirebilsek çok olmasa da en azından bir katkı bulunabilirsek bu yaralar biraz daha kapanacak belki. Oyunumda anlattığım her sahne ne yazık ki son yaşadığımız 2 haftalık süreç içinde tekrar tekrar televizyonlarda gözümüzün önüne geldi. Bu demek oluyor ki 1948'den beri sistematik olarak yaşanmış Filistinlilerin acıları hiç bitmeden hatta katlanarak devam ediyor. Çok acı çekiyoruz. Her defasında televizyonlarda gördüğümüz videolarda oyunumuz aklımıza geliyor" dedi.

İnce, kendilerine oyunun sergileme imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e de teşekkürlerini iletti. - İSTANBUL