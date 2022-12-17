Ayder Yaylası kesin korunacak hassas alan ilan edildi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Ayder Yaylası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi.
Doğal güzelliği ile Doğu Karadeniz'in dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nın statüsü değişiyor. Turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesine ilişkin karar yayımlandı.
ERDOĞAN'IN İMZASIYLA RESMİ GAZETE'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Rize ili Çamlıhemşin sınırları içerisinde bulunan Ayder Yaylası Doğal Sit Alanının koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda ekli kroki ile gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat