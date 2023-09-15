Atatürk Köşkü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ziyarete açılacak

Trabzon'da restorasyonu devam eden Atatürk Köşkü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek resepsiyonla ziyaretle buluşacak.

Vali Aziz Yıldırım ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'u üç kez ziyaretinde konakladığı ve yaklaşık bir yıldır restorasyonu süren Soğuksu Mahallesi'ndeki Atatürk Köşkü'nde incelemelerde bulundu.

Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişinin 99'uncu yıl dönümünün kutlandığını belirten Vali Yıldırım, tarihini bilmeyen milletlerin, yarınlarından emin olamayacağını söyledi.

Yıldırım, tarihi bilmek için de tarihi varlıkları korumak gerektiğinin altını çizerek, "Üç defa ilimize teşrif eden Atatürk'ün bize bırakmış olduğu böyle bir köşkü restore eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na ve burada çalışanlara teşekkür ediyorum. 100'üncü yıla denk getirilmiş olması önemli ve hepimizi gururlandıracak bir durumdur. İnşallah 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu'nu da bu köşkte veririz. Özlemle bekliyoruz o günü, inşallah hep birlikte tam bitmiş haliyle de göreceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1924 ve 1930'daki ziyaretlerinde ağırlandığı, en son da 1937'de konakladığı Atatürk Köşkü'nü geçen yıl sonbaharda büyük bir restorasyona tabi tuttuklarını ifade etti.

Restorasyon ekiplerinin neredeyse bir yılda adeta iğneyle kuyu kazacak anlayışıyla hareket ederek çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürdüklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Çok büyük bir mesafe katedildi. İnşallah önümüzdeki hafta sonu itibariyle buradaki restorasyon fiziki anlamda tamamlanmış olacak. Restorasyonla birlikte artık bu bina çok uzun yıllar inşallah herhangi bir yeni tadilata ihtiyaç duymadan varlığını burada devam ettirecek. Şehrin gururu ve turizm anlamında önemli bir destinasyonu olarak da burada inşallah devam etmiş olacak." diye konuştu.

Zorluoğlu, tarihinin en önemli restorasyonunda köşkteki mobilya, halı, perde ve avizelerin Ankara'ya gönderilerek uzmanlarca tadilattan geçirildiğini anlatarak, "Onların da bir bölümü gerçekten artık kullanılamaz hale gelmişti. Bazı eksik mobilyaları da orada tamamlattık." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100'üncü yıl resepsiyonunu Atatürk Köşkü'nde vermek istediklerine dikkati çeken Zorluoğlu, "Burası 29 Ekim'de yani Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bütünüyle tamamlanmış olacak. İnşallah o gün yeniden Trabzonlu hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerin hizmetine açılmış olacak. Nasip olursa Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl resepsiyonunu da burada, köşkün bahçesinde vermek istiyoruz. Buradan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nde Trabzon'dan güçlü bir ses duyuracağız inşallah."